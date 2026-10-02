Vietnam y Camboya fortalecen la amistad

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Ministerio de Defensa de Vietnam y el Consejo Nacional del Frente de Solidaridad y Desarrollo de la Patria de Camboya celebraron hoy la IX Reunión sobre la implementación de los proyectos de construcción, reparación y embellecimiento del Monumento de la Amistad Vietnam-Camboya en Phnom Penh.



Al intervenir en el encuentro, el teniente general Nguyen Van Gau, viceministro de Defensa de Vietnam, subrayó que en los últimos años las relaciones entre Vietnam y Camboya han continuado fortaleciendose de manera efectiva.



Los logros alcanzados por ambos países en los años transcurridos constituyen una base importante y práctica para la cooperación destinada a consolidar la independencia y la soberanía, promover un desarrollo próspero y elevar la posición de cada parte, contribuyendo así a la paz, la estabilidad, la colaboración y el progreso de la región y del mundo, reiteró.



A su vez, Samdech Men Sam An, presidenta del Consejo Nacional del Frente de Solidaridad y Desarrollo de la Patria de Camboya, afirmó que su país concede gran importancia a las relaciones de amistad tradicional y cooperación integral con Vietnam, construidas sobre la base de los principios de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo.



La construcción del Monumento de la Amistad Vietnam- Camboya, acordada por los dirigentes de ambos países, se considera un símbolo que conmemora las históricas relaciones de amistad, la cooperación integral y el apoyo mutuo entre las partes en la causa de lograr la paz para sus respectivos pueblos, enfatizó.



Camboya se compromete a seguir prestando atención y asumiendo la responsabilidad de gestionar, preservar, reparar, renovar y embellecer la obra; asimismo, continuará coordinando la difusión del significado y el contenido del Monumento entre las personas de los dos países, con el fin de consolidar y mantener los nexos bilaterales, remarcó.



En la ocasión, los participantes intercambiaron puntos de vista y evaluaron los resultados de la ejecución de los proyectos de construcción, reparación, renovación y embellecimiento del Monumento de la Amistad Vietnam-Camboya y valoraron altamente los resultados alcanzados de conformidad con el contenido del Acta de la VIII Reunión, firmada el 15 de octubre de 2025 en Ciudad Ho Chi Minh; entre otros aspectos.



En el próximo período, ambas partes seguirán coordinándose para promover y difundir el significado del Monumento de la Amistad Vietnam-Camboya como testimonio de la solidaridad y la amistad entre los dos países, de conformidad con el lema "Buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo".



De este modo, contribuirán a que las personas de ambas naciones comprendan claramente el significado y la importancia de los Monumentos de la Amistad y, a partir de ello, redoblen sus esfuerzos para fortalecer aún más los lazos de cooperación bilaterales.



Se espera que con la base en las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo, ambas partes cumplan con éxito la orientación de los dos Gobiernos de Vietnam y Camboya de proteger y poner en valor los Monumentos de la Amistad./.





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