Parlamento vietnamita examina proyectos de leyes sobre vivienda y negocios inmobiliarios

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam examinó hoy los proyectos de modificación de las leyes de Vivienda y de Negocios Inmobiliarios, como parte de su séptima reunión.



Durante la sesión, los diputados escucharon las presentaciones y los informes de evaluación de ambos proyectos. La modificación de la Ley de Vivienda de 2023 busca institucionalizar las directrices del Partido y el Estado para perfeccionar la economía de mercado con orientación socialista, con especial atención a las nuevas perspectivas sobre el desarrollo de viviendas de alquiler.



El proyecto también pretende resolver las deficiencias detectadas en la práctica, garantizar la coherencia del sistema jurídico, crear un marco legal transparente, seguro y con menores costos de cumplimiento, mejorar el entorno de inversión y simplificar los procedimientos administrativos.



Por su parte, el borrador de la Ley de Negocios Inmobiliarios (modificada) reduce y simplifica requisitos para las actividades de inversión y negocios y elimina varios procedimientos administrativos. Asimismo, perfecciona conceptos fundamentales como negocio inmobiliario, proyecto inmobiliario, bienes inmuebles existentes y bienes inmuebles futuros o en construcción, con el fin de resolver problemas surgidos en la práctica.



Los informes de evaluación de las comisiones y órganos competentes de la Asamblea Nacional reconocieron los esfuerzos del Gobierno y del Ministerio de Construcción para completar los expedientes de ambos proyectos. Los diputados coincidieron en lo fundamental con numerosos contenidos modificados y consideraron que los documentos cumplen las condiciones para ser presentados al segundo período de sesiones de la XVI Legislatura.



No obstante, pidieron continuar revisando y perfeccionando algunos contenidos, especialmente las disposiciones estructurales que podrían afectar directamente a los mercados de la vivienda y los bienes raíces.



También subrayaron la necesidad de evaluar rigurosamente el grado de institucionalización de las directrices del Partido, garantizar una regulación integral y coherente y evitar omisiones en asuntos que requieran consulta previa con las autoridades competentes.



Ante el posible impacto de las nuevas disposiciones en la vida social, la gestión estatal y las actividades productivas y comerciales, los diputados solicitaron analizar en profundidad su viabilidad práctica. Asimismo, pidieron evaluar los recursos necesarios para su aplicación, el grado efectivo de simplificación administrativa y los mecanismos de incentivos, a fin de garantizar una gestión pública más eficaz y contribuir al desarrollo sano y estable de los mercados inmobiliario y de la vivienda./.

VNA