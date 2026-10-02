Vietnam y Sudáfrica fortalecen cooperación parlamentaria

Pretoria (VNA) - En el marco de su visita oficial a Sudáfrica, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Hong Dien sostuvo en Ciudad del Cabo conversaciones con su homóloga del Parlamento sudafricano, Annelie Lotriet, centradas en fortalecer la cooperación y ampliar los vínculos bilaterales tras la elevación de las relaciones a Asociación Estratégica en noviembre de 2025.



Nguyen Hong Dien afirmó que la visita busca concretar los contenidos de cooperación derivados de la nueva asociación y destacó la tradicional solidaridad y apoyo mutuo entre ambos pueblos. Por su parte, Lotriet subrayó que el encuentro abre nuevas vías para la cooperación parlamentaria y bilateral y propuso mantener una estrecha coordinación para definir orientaciones eficaces de cooperación.



Al informar sobre el desarrollo de Vietnam, Nguyen Hong Dien señaló que, tras 40 años de Doi moi (Renovación), la economía supera los 515 mil millones de dólares y creció un 8,18% en el primer semestre de 2026. Añadió que el país entra en una nueva etapa, en la que prioriza la reforma institucional, la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital, la transición verde y la economía circular como motores del desarrollo, con los objetivos de alcanzar en 2030 el estatus de país en desarrollo con industria moderna e ingresos medianos altos y en 2045 el de país desarrollado de altos ingresos.



En este proceso, señaló, la Asamblea Nacional ha pasado de un enfoque de gestión a otro orientado a crear condiciones para el desarrollo, mediante reformas legislativas destinadas a eliminar obstáculos institucionales y movilizar recursos.



Panorama de la reunión. (Foto: VNA)



Ambas partes acordaron convertir la cooperación parlamentaria en un pilar de las relaciones bilaterales, intensificar los intercambios de delegaciones y entre comisiones especializadas, promover la pronta firma de un Memorando de Entendimiento sobre cooperación entre ambos Parlamentos y coordinarse estrechamente en los foros parlamentarios multilaterales.



Vietnam propuso además que Sudáfrica facilite el acceso de productos vietnamitas a su mercado y favorezca la inversión y cooperación de empresas vietnamitas en sectores como electrónica, telecomunicaciones, minerales, energías renovables, textiles y confecciones, industrias auxiliares, inteligencia artificial e innovación. Ambos países acordaron apoyar a sus empresas para ampliar el acceso a los mercados de las dos regiones.



Nguyen Hong Dien pidió asimismo a Sudáfrica continuar facilitando condiciones para que la comunidad vietnamita en el país viva y trabaje de forma estable y se erija en un puente de amistad. Al término de las conversaciones, extendió una invitación a Lotriet a visitar Vietnam, que la legisladora sudafricana aceptó.



En entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Lotriet afirmó que Sudáfrica considera a Vietnam una puerta de entrada estratégica al mercado asiático y destacó el potencial de los dos Parlamentos para intercambiar conocimientos y experiencias, especialmente en la elaboración de marcos jurídicos para la era digital.



También resaltó la importancia de la coordinación en foros multilaterales, particularmente en la Unión Interparlamentaria (UIP), y el carácter recíproco de la integración regional de ambos países. “Al igual que Sudáfrica es una puerta de entrada de Vietnam a África, a la vez que Vietnam es también un puente para que Sudáfrica acceda a los países asiáticos”, afirmó.



Lotriet expresó su confianza en que esta interacción estratégica continúe consolidándose y ampliándose en beneficio del desarrollo de ambos países./.