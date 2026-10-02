Vietnam y Canadá generan un nuevo impulso para su asociación estratégica

Hanoi (VNA) - La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, a Canadá marca un hito en más de cinco décadas de relaciones diplomáticas y abre una nueva etapa de cooperación estratégica más profunda y sustantiva entre ambos países.



En una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Canadá, el exparlamentario canadiense Bryon Wilfert destacó que fue la primera visita de un líder del PCV a Canadá desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1973, con un significado histórico y estratégico.



Según Wilfert, la elevación de las relaciones a una Asociación Estratégica demuestra que ambos países se consideran cada vez más socios a largo plazo, no sólo en el comercio, sino también para afrontar desafíos económicos, tecnológicos y regionales.



Uno de los principales resultados fue el establecimiento de un marco integral de cooperación cimentado en ocho pilares, entre ellos el comercio y la inversión, transporte y cadenas de suministro, tecnología digital e inteligencia artificial, seguridad energética y alimentaria, defensa y cooperación marítima, y educación e intercambios entre pueblos.



Las partes firmaron o prorrogaron cuatro memorandos sobre energía, transporte marítimo, cooperación ambiental y seguridad alimentaria, y ampliaron el Acuerdo de Transporte Aéreo, facilitando los vuelos directos de pasajeros y carga.



Wilfert señaló que el reto ahora es convertir la voluntad política en resultados tangibles. Vietnam es actualmente el mayor socio comercial de Canadá dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en términos de comercio de bienes, mientras que el intercambio mercantil bilateral se ha duplicado en los últimos cinco años.



En un contexto de tensiones geopolíticas, cambios en los flujos comerciales y necesidad de fortalecer las cadenas de suministro, Vietnam adquiere una importancia creciente en la estrategia de Canadá hacia el Indo-Pacífico. Su pertenencia a la ASEAN, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y su papel en las redes regionales de producción ofrecen oportunidades para una cooperación más estrecha.



Canadá cuenta con fortalezas complementarias en energía, minerales críticos, agricultura, industria aeroespacial, inteligencia artificial, educación, tecnologías limpias y servicios financieros. Wilfert consideró que ambos países deben aprovechar estas ventajas para ampliar el comercio, la inversión y las cadenas de suministro, y fortalecer los vínculos de Canadá con la ASEAN.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a Alexandre Prevost, presidente de Aviación Civil de la empresa tecnológica CAE, en Canadá. (Foto: VNA)



Como próximos pasos, llamó a aprovechar mejor el CPTPP y el Comité Conjunto de Economía Vietnam-Canadá para eliminar barreras al comercio y la inversión, así como continuar promoviendo el proceso hacia un Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la ASEAN.



La tecnología y la innovación constituyen otro ámbito con gran potencial. Canadá posee fortalezas en inteligencia artificial, tecnología cuántica e investigación avanzada, mientras Vietnam cuenta con una economía digital y un sector manufacturero en rápido desarrollo. Ambos países pueden fomentar asociaciones entre universidades, centros de investigación y empresas en inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad y otras tecnologías avanzadas.



En energía, el nuevo memorando contempla la cooperación en gas natural licuado (GNL), hidrógeno, energías renovables y tecnologías para la transición energética, además del intercambio sobre las posibilidades de cooperación en energía nuclear civil.



Wilfert también destacó la conectividad. El Acuerdo de Transporte Aéreo ampliado permite a cada país operar hasta 14 vuelos combinados de pasajeros y siete vuelos de carga por semana, lo que contribuirá al turismo, los intercambios entre pueblos, las inversiones y el comercio.



A su juicio, el éxito de la Asociación Estratégica dependerá de las inversiones generadas, las empresas conectadas, las asociaciones de investigación, los intercambios estudiantiles y los proyectos concretos ejecutados, más que del número de acuerdos firmados.



La visita ha dado un nuevo impulso a las relaciones bilaterales y ofrece a Vietnam y Canadá oportunidades para profundizar la cooperación en beneficio de ambos países y contribuir a la resiliencia económica y la estabilidad del Indo-Pacífico./.