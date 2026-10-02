Vietnam impulsa la cooperación internacional para convertirse en una potencia marítima

Hanoi, 2 oct (VNA) - La Academia Diplomática, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, inauguró hoy el Foro del Mar de Vietnam 2026, bajo el tema “Cooperación e integración internacional para construir a Vietnam como una nación marítima fuerte”.



El foro se centra en el intercambio de propuestas y recomendaciones sobre orientaciones y soluciones de cooperación para implementar la Resolución N.º 20-NQ/TW, relativa a la construcción y el desarrollo de Vietnam como una nación marítima fuerte, con el objetivo de convertir el potencial del mar en recursos reales para un desarrollo sustancial y sostenible.



En su discurso de apertura, el teniente general Nguyen Doan Anh, miembro del Comité Central del Partido y vicepresidente de la Asamblea Nacional, destacó que la Resolución N.º 20-NQ/TW marca un cambio estratégico en la concepción del papel del mar, al identificarlo como una base importante de la fuerza integral de la nación. La construcción de Vietnam como una nación marítima fuerte constituye una estrategia de desarrollo a largo plazo, vinculada a la aspiración de progreso del país.



Según el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el Foro del Mar de Vietnam 2026 se celebra en un momento en que el país comienza a poner en práctica la Resolución N.º 20-NQ/TW, lo que brinda una oportunidad para compartir visiones de desarrollo, recoger experiencias e iniciativas y promover propuestas de cooperación de los socios internacionales.



Asimismo, pidió que el foro se concentre en precisar las contribuciones concretas de la cooperación internacional a la implementación de la Resolución N.º 20-NQ/TW, así como el papel de Vietnam en la configuración de los espacios marítimos como ámbitos de paz, cooperación, conectividad y desarrollo sostenible.

Funcionarios en el foro (Foto: VNA)

Durante la sesión de alto nivel titulada “De la estrategia marítima al programa de acción 2026-2030”, dirigentes de diversos organismos, ministerios y sectores centrales pronunciaron importantes intervenciones y debatieron las prioridades para implementar la Resolución, movilizar recursos y promover la cooperación internacional.



Las intervenciones subrayaron que la cooperación internacional debe traducirse en resultados concretos en materia de capital, tecnología, conocimientos, recursos humanos, infraestructura, gobernanza, mercados y protección ambiental. Al mismo tiempo, señalaron la necesidad de fortalecer la capacidad de Vietnam para participar y contribuir en los mecanismos de cooperación y gobernanza marítima y oceánica.



Los participantes consideraron asimismo que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital constituyen los principales motores para que Vietnam dé un salto cualitativo y se convierta en una nación marítima fuerte, próspera gracias al mar y orientada hacia un desarrollo sostenible.



También plantearon estudiar la creación de conglomerados turísticos marítimos interprovinciales y el desarrollo de centros turísticos marítimos multifuncionales que puedan convertirse en nuevos polos de crecimiento.



Las intervenciones destacaron además la necesidad de colocar a la población en el centro de las políticas y de promover activamente la cooperación y la integración internacional, al tiempo que se armoniza el desarrollo de la economía marítima con el fortalecimiento de la defensa y la seguridad nacionales. Numerosos representantes internacionales valoraron positivamente las contribuciones de Vietnam a la gobernanza mundial de los mares y los océanos.



La coordinadora residente de las Naciones Unidas (ONU) en Vietnam, Pauline Tamesis, afirmó que la ONU está comprometida a acompañar a Vietnam en la implementación de su programa de acción y en el fortalecimiento de su capacidad para aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ).



Asimismo, señaló que se apoyará la movilización de recursos financieros y tecnológicos y se garantizará que los beneficios lleguen a las comunidades costeras, los pescadores, las mujeres y los jóvenes.



El Foro del Mar de Vietnam 2026 continuó hoy con sesiones temáticas sobre la movilización de recursos, el fortalecimiento de las conexiones internacionales y el desarrollo marítimo sostenible; la ciencia, la tecnología y la gobernanza marítima en la nueva era; así como el fortalecimiento de la cooperación internacional de las localidades.



Está previsto que la sesión de clausura sintetice las opiniones, propuestas y recomendaciones formuladas durante el foro, contribuyendo a la comprensión y aplicación efectiva de la Resolución N.º 20-NQ/TW para construir y desarrollar Vietnam como una nación marítima fuerte./.