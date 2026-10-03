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Vietnam evalúa informe de innovación de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Vietnam mantiene un desempeño innovador superior al esperado según su nivel de desarrollo, aunque debe reforzar su capacidad para transformar recursos de innovación en conocimiento, tecnología, patentes y empresas nacionales.

Una delegación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam se reúne con el Comité Asesor sobre Observancia de la OMPI. (Foto: VNA)
Una delegación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam se reúne con el Comité Asesor sobre Observancia de la OMPI. (Foto: VNA)

Ginebra (VNA) - Vietnam mantiene un desempeño innovador superior al esperado según su nivel de desarrollo, aunque aún enfrenta retos para convertir sus recursos en conocimiento, tecnología y empresas nacionales, según una valoración del Índice Mundial de Innovación (GII) 2026 realizada por el embajador Mai Phan Dung, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Nacione Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra.

En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Suiza con motivo de la publicación del informe por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el diplomático destacó que el GII 2026, en su 19.ª edición, evalúa la capacidad de innovación de 139 economías.

En el caso de Vietnam, señaló que lo destacable no es sólo el ascenso de un puesto, sino también que el país ocupa el 35.º lugar mundial en resultados de innovación, frente al 54.º en insumos, lo que refleja un desempeño relativamente elevado en relación con los recursos destinados a este ámbito.

La OMPI también destaca un logro de largo plazo: India y Vietnam son las dos economías que durante 16 años consecutivos han mantenido un desempeño innovador superior al esperado según su nivel de desarrollo, el período más prolongado entre todas las economías evaluadas.

En la presentación oficial del GII 2026, la organización volvió a incluir a Vietnam entre las economías de ingresos medios que avanzan con mayor rapidez y señaló que la capacidad de investigación y desarrollo continúa extendiéndose a estas economías.

Otro aspecto destacado es la aparición de empresas emergentes basadas en ciencia avanzada, que comercializan resultados de investigación en ámbitos como la biotecnología, los nuevos materiales, los semiconductores, la robótica y la tecnología médica.

Al abordar esta tendencia, el director general de la OMPI, Daren Tang, citó como ejemplo a una empresa vietnamita de diagnóstico molecular y señaló que este tipo de compañías está surgiendo fuera de los tradicionales centros científicos.

En la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la OMPI señala que Malasia, Vietnam, Tailandia, Filipinas e Indonesia están profundamente integrados en las cadenas de valor regionales y mundiales, aunque cada uno cuenta con fortalezas diferentes.

Malasia destaca en manufactura de alta tecnología, con el puesto 17 mundial; Filipinas ocupa el 18.º en exportaciones de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones; e Indonesia se sitúa en el 26.º en operaciones de capital de riesgo en etapas avanzadas. Vietnam ocupa el 34.º en valor de sus empresas emergentes unicornio en relación con el tamaño de su economía y, especialmente, el quinto puesto mundial en creación de aplicaciones móviles.

Mai Phan Dung consideró que el GII 2026 muestra resultados claros del modelo basado en la apertura comercial, la atracción de inversiones, la producción de alta tecnología y la participación en las cadenas de suministro internacionales.

Sin embargo, señaló que para avanzar desde el grupo en torno al puesto 40 hacia los primeros puestos, el margen de progreso dependerá cada vez más de la capacidad para transformar la producción en conocimiento que permanezca en el país, desarrollar los equipos de investigación, aumentar las patentes de origen vietnamita, mejorar la calidad de las universidades y promover una mayor participación de las empresas nacionales en investigación y desarrollo.

El embajador señaló que los resultados del GII 2026 deben analizarse dentro del panorama más amplio de la implementación de la Resolución 57-NQ/TW en Vietnam. La resolución identifica la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional como uno de los principales avances estratégicos y motores para desarrollar rápidamente las fuerzas productivas modernas y elevar la competitividad de la economía.

Existe una clara coincidencia entre el informe y el espíritu de la Resolución 57: no sólo aumentar los recursos destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación, sino, más importante aún, convertirlos en productos, tecnologías, empresas y valores económicos concretos.

Los resultados reconocidos por la OMPI en materia de exportaciones de alta tecnología, producción tecnológica y productos innovadores muestran que Vietnam ha desarrollado determinadas capacidades para conectar la innovación con el mercado y las cadenas de valor mundiales./.

VNA
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