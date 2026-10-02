Ciudad Ho Chi Minh creará Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Centro de Innovación y Startups de Ciudad Ho Chi Minh (SIHUB), la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH) y Plug and Play Singapore Pte. Ltd. firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para colaborar en la creación e implementación de un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial (AI COE) en la urbe.



Según el acuerdo, el AI COE será una plataforma que reunirá al Estado, el ámbito académico y el sector empresarial para promover la investigación, la incubación y aceleración de startups y la aplicación práctica de la inteligencia artificial (IA).



La cooperación se centrará en tres pilares: el Centro de Capacidades (Capability Centre), la Vía de Aceleración (Acceleration Track) y la Vía de Cliente Corporativo/Programa de Prueba de Concepto (Venture Client Track/PoC). Las partes también organizarán talleres, diálogos, exposiciones y actividades de conexión con inversores y expertos internacionales, además de facilitar el acceso de startups y expertos vietnamitas a la red y los eventos de Plug and Play.



Tras la firma, SIHUB, UEH y Plug and Play trabajarán en un acuerdo de implementación que definirá el modelo organizativo, el mecanismo operativo, las responsabilidades, los recursos, la financiación, los indicadores clave de rendimiento y el cronograma de puesta en marcha. Las partes prevén finalizarlo en unos 30 días y presentar el programa en la Cumbre de noviembre de Plug and Play, prevista del 3 al 5 de noviembre en Sunnyvale, California.



La creación del AI COE permitirá dar a conocer el ecosistema de innovación de Ciudad Ho Chi Minh y Vietnam ante las comunidades internacionales de tecnología, startups, empresas e inversión, además de ampliar las posibilidades de atraer socios, recursos y soluciones tecnológicas.



Durante el acto, Truong Minh Huy Vu, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la colaboración abrirá oportunidades para que startups, empresas, investigadores y otros actores accedan a expertos, tecnologías, redes y mercados internacionales. Expresó su esperanza de que los compromisos se traduzcan en programas, proyectos y resultados concretos.



Según Huy Vu, la ciudad busca desarrollar un proceso que abarque desde la identificación de necesidades y problemas hasta la búsqueda de soluciones tecnológicas, la movilización de recursos, las pruebas en entornos reales y la aplicación y ampliación de las soluciones exitosas. Este proceso, añadió, deberá extenderse gradualmente a los distritos, comunas y zonas administrativas especiales.



La ceremonia formó parte del programa conmemorativo del Día Nacional de la Innovación 2026 y marcó también el lanzamiento oficial del Premio a la Innovación y Startups de Ciudad Ho Chi Minh 2026 (I-Star), así como de un concurso para diseñar el logotipo de identidad de marca de la “Universidad de Startups de Ciudad Ho Chi Minh”./.

VNA