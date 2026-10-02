Cie-Tec

Ciudad Ho Chi Minh creará Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial

Ciudad Ho Chi Minh, SIHUB, UEH y Plug and Play crearán un Centro de Excelencia en IA para impulsar startups, investigación y aplicaciones de IA.

En la ceremonia de firma del memorando de entendimiento entre el Centro de Innovación y Startups de Ciudad Ho Chi Minh (SIHUB), la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH) y Plug and Play Singapore Pte. Ltd. (Foto: VNA)
En la ceremonia de firma del memorando de entendimiento entre el Centro de Innovación y Startups de Ciudad Ho Chi Minh (SIHUB), la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH) y Plug and Play Singapore Pte. Ltd. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Centro de Innovación y Startups de Ciudad Ho Chi Minh (SIHUB), la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH) y Plug and Play Singapore Pte. Ltd. firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para colaborar en la creación e implementación de un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial (AI COE) en la urbe.

Según el acuerdo, el AI COE será una plataforma que reunirá al Estado, el ámbito académico y el sector empresarial para promover la investigación, la incubación y aceleración de startups y la aplicación práctica de la inteligencia artificial (IA).

La cooperación se centrará en tres pilares: el Centro de Capacidades (Capability Centre), la Vía de Aceleración (Acceleration Track) y la Vía de Cliente Corporativo/Programa de Prueba de Concepto (Venture Client Track/PoC). Las partes también organizarán talleres, diálogos, exposiciones y actividades de conexión con inversores y expertos internacionales, además de facilitar el acceso de startups y expertos vietnamitas a la red y los eventos de Plug and Play.

Tras la firma, SIHUB, UEH y Plug and Play trabajarán en un acuerdo de implementación que definirá el modelo organizativo, el mecanismo operativo, las responsabilidades, los recursos, la financiación, los indicadores clave de rendimiento y el cronograma de puesta en marcha. Las partes prevén finalizarlo en unos 30 días y presentar el programa en la Cumbre de noviembre de Plug and Play, prevista del 3 al 5 de noviembre en Sunnyvale, California.

La creación del AI COE permitirá dar a conocer el ecosistema de innovación de Ciudad Ho Chi Minh y Vietnam ante las comunidades internacionales de tecnología, startups, empresas e inversión, además de ampliar las posibilidades de atraer socios, recursos y soluciones tecnológicas.

Durante el acto, Truong Minh Huy Vu, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la colaboración abrirá oportunidades para que startups, empresas, investigadores y otros actores accedan a expertos, tecnologías, redes y mercados internacionales. Expresó su esperanza de que los compromisos se traduzcan en programas, proyectos y resultados concretos.

Según Huy Vu, la ciudad busca desarrollar un proceso que abarque desde la identificación de necesidades y problemas hasta la búsqueda de soluciones tecnológicas, la movilización de recursos, las pruebas en entornos reales y la aplicación y ampliación de las soluciones exitosas. Este proceso, añadió, deberá extenderse gradualmente a los distritos, comunas y zonas administrativas especiales.

La ceremonia formó parte del programa conmemorativo del Día Nacional de la Innovación 2026 y marcó también el lanzamiento oficial del Premio a la Innovación y Startups de Ciudad Ho Chi Minh 2026 (I-Star), así como de un concurso para diseñar el logotipo de identidad de marca de la “Universidad de Startups de Ciudad Ho Chi Minh”./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Ciudad Ho Chi Minh #inteligencia artificial #IA
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

La aplicación de tecnología digital en la acuicultura constituye una orientación estratégica para que Ca Mau construya una economía verde y digital, y logre un desarrollo sostenible a largo plazo. (Fuente: VNA)

Provincia de Ca Mau impulsa la transición verde sobre plataformas digitales

El Comité Popular de la provincia de Ca Mau, en colaboración con el Instituto del Mekong (Universidad de Can Tho), organizó reicentemente un seminario científico titulado "Transición verde sobre una plataforma digital en el Delta del Mekong- Modelo de Ca Mau para la adaptación al cambio climático".

Construir una "cultura digital" saludable y segura que difunda valores positivos

Construir una "cultura digital" saludable y segura que difunda valores positivos

En la era digital, el ciberespacio se ha convertido en una parte esencial de la vida social, contribuyendo a crear un entorno de comunicación abierto, fomentar la creatividad, conectar a las comunidades y difundir conocimientos. Sin embargo, junto con todo lo positivo, también proliferan informaciones erróneas, contenidos nocivos y comportamientos que no se ajustan a las normas de conducta.