Vietnam ocupa el sexto lugar entre los países con menos trabas para los nómadas digitales

Hanoi (VNA) - Vietnam ocupa el sexto lugar entre los 10 países que presentan menos obstáculos para los nómadas digitales, según el Digital Nomad Friction Index 2026 elaborado por Holafly eSIM.



El Digital Nomad Friction Index 2026 de Holafly evaluó factores como la complejidad de los visados, el acceso a servicios bancarios y sanitarios, la conectividad, el costo de vida y el riesgo de interrupciones.



El índice busca evaluar no solo la facilidad con que los trabajadores remotos pueden entrar en un país, sino también las condiciones para desarrollar su vida cotidiana y trabajar con comodidad una vez instalados.



Georgia encabeza la clasificación con la puntuación más baja en cuanto a obstáculos, seguida de Perú, Sudáfrica, Tailandia y Malasia. Vietnam ocupa el sexto lugar, por delante de Croacia, Hungría, Portugal y Emiratos Árabes Unidos.



La sexta posición de Vietnam refleja una combinación de factores directamente relacionados con la vida y el trabajo cotidianos, ya que el estudio tuvo en cuenta, además de los trámites de visado y administrativos, el acceso a servicios bancarios y sanitarios, la conectividad a Internet, el costo de vida y las posibles interrupciones.



El estudio concluyó que el costo y las condiciones de vida no son los únicos factores que determinan la conveniencia de un destino para los trabajadores remotos. Mantener la conectividad, realizar los trámites necesarios y acceder a los servicios básicos también son aspectos importantes.



Holafly informó que el 46, % de los encuestados había sufrido interrupciones laborales o pérdidas de ingresos debido a problemas surgidos durante sus viajes, mientras que el 35% había experimentado problemas de conectividad lo suficientemente graves como para afectar su trabajo de forma habitual o en cada viaje.



Metin Kastro, director de Operaciones de Holafly, señaló: "Llegar a un país suele ser la parte fácil. El verdadero desgaste se produce cuando los profesionales que trabajan a distancia se enfrentan a obstáculos burocráticos tras su llegada, pérdida de horas de trabajo y una conexión a Internet inestable".



Este resultado sitúa a Vietnam junto a destacados destinos de Asia y otras regiones en términos de atractivo para los trabajadores remotos./.

VNA