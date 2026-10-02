Vietnam aprueba el calendario de festivos del Tet y la Fiesta Nacional de 2027

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra de Vietnam Pham Thi Thanh Tra aprobó las propuestas del Ministerio del Interior relativas a los días festivos de varias celebraciones en 2026 y 2027, según un documento transmitido hoy por la Oficina del Gobierno.



Estas disposiciones establecen un día festivo con motivo del Día de la Cultura Vietnamita en 2026, siete días de descanso por el Año Nuevo Lunar (Tet) 2027 y cuatro días por la Fiesta Nacional del próximo año.



Así, los funcionarios, empleados públicos y trabajadores del sector estatal disfrutarán de un día festivo con motivo del Día de la Cultura Vietnamita, el 24 de noviembre de 2026.



Con motivo del Tet tradicional de 2027, el período de descanso se extenderá del jueves 4 al miércoles 10 de febrero de 2027, ambos inclusive, correspondientes al 28.º día del último mes del año del Caballo y al quinto día del primer mes del año de la Cabra, según el calendario lunar.



Con motivo de la Fiesta Nacional de 2027, se prevén cuatro días consecutivos de descanso, del jueves 2 al domingo 5 de septiembre. Este período comprende los dos días festivos establecidos por la normativa, así como dos días de descanso semanal.



La viceprimera ministra encargó al ministro del Interior informar de estas disposiciones a las administraciones, organismos públicos, organizaciones políticas y sociopolíticas, así como a las empresas y los trabajadores, de conformidad con la normativa vigente.



Los organismos y unidades concernidos deberán organizar los servicios de guardia necesarios y distribuir razonablemente el trabajo para garantizar la continuidad de las actividades y los servicios a la población durante los períodos de descanso.



Asimismo, se insta a los ministerios, organismos y administraciones locales a adoptar medidas adecuadas para mantener e impulsar la producción y las actividades económicas, garantizar la oferta y la demanda de bienes y servicios, estabilizar los precios y el mercado, así como asegurar el equilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra antes, durante y después de estos períodos de descanso./.





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