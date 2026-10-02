Sociedad

Autobuses de Ciudad Ho Chi Minh transportan a más de 30 millones de pasajeros con servicio gratuito

Los 134 servicios de autobús gratuitos de Ciudad Ho Chi Minh transportaron 30,6 millones de pasajeros durante sus primeros tres meses de aplicación.

Autobuses operan en la calle Ham Nghi, Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)
Autobuses operan en la calle Ham Nghi, Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Tras tres meses de aplicación del servicio gratuito, 134 autobuses sujetos a esta política han transportado unos 30,6 millones de pasajeros, según informó el Centro de Gestión de Transporte Público de Ciudad Ho Chi Minh.

Desde el 1 de octubre, la red de autobuses gratuitos entró en su segunda fase, en la que se exige reforzar la verificación de los viajes de los pasajeros. Ese día, los 134 servicios realizaron 17.209 viajes y transportaron a 448.250 pasajeros, con un promedio de 26 pasajeros por viaje. El 25 de septiembre se registró el máximo diario hasta la fecha, con 475.696 pasajeros.

Según el Centro de Gestión del Transporte Público, estas cifras reflejan el creciente uso del autobús por parte de la población y su respuesta a la política de apoyo al transporte público.

Para garantizar la calidad del servicio, el Centro ha reforzado las labores de supervisión y orientación en terminales, paradas y estaciones, así como a bordo de los autobuses. El 1 de octubre, 39 empleados fueron desplegados en la terminal de autobuses de Sai Gon para ayudar a los pasajeros con el proceso de verificación al inicio de la segunda fase.

Las autoridades también coordinan con las empresas operadoras la divulgación y orientación sobre los procedimientos de verificación, al tiempo que supervisan la operación para resolver oportunamente los problemas que puedan surgir.

Desde el 1 de julio, Ciudad Ho Chi Minh cubre el 100% del precio del billete para los pasajeros de los 134 servicios de autobús que operan en la ciudad, incluidos 109 servicios subvencionados por el presupuesto público y 25 sin subsidio.

Durante la primera fase, del 1 de julio al 30 de septiembre, los pasajeros utilizaron gratuitamente los autobuses sin obligación de verificación o identificación. En la segunda fase, del 1 de octubre al 31 de diciembre, la gratuidad está vinculada al registro, verificación o identificación de los pasajeros mediante documentos de identidad, la aplicación VNeID, tarjetas bancarias, billeteras electrónicas o la aplicación MultiGo, entre otros medios./.

VNA
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