Vietnam promulga su Marco Nacional de Arquitectura de Ciberseguridad

Hanoi (VNA) - El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, emitió la Decisión N.º 1875/QD-TTg, por la que se promulga el Marco de Arquitectura de Ciberseguridad Nacional (Versión 1.0), destinado a establecer una planificación general en materia de tecnología, datos y procesos de defensa a nivel nacional.



El marco concreta los componentes compartidos de ciberseguridad establecidos en el Marco Nacional de Arquitectura Digital, conforme a los principios de uso compartido y de evitar inversiones innecesarias o duplicadas, según los artículos 6 y 30 del Decreto N.º 331/2026/ND-CP.



Entre estos componentes figuran la plataforma nacional de operaciones de ciberseguridad, la plataforma nacional de ciberdefensa, la infraestructura para garantizar la seguridad y protección de los datos de terminal y los sistemas especializados de ciberseguridad, todos ellos incluidos en el grupo de plataformas digitales nacionales de uso compartido.



El documento define los componentes de ciberseguridad compartidos en todo el sistema político y establece la base para que las unidades y localidades desarrollen e implementen soluciones tecnológicas de forma sincronizada y uniforme, especialmente en materia de conectividad y datos.



El Marco Nacional de Arquitectura de Ciberseguridad fija los requisitos básicos de conectividad e intercambio de datos para la supervisión de la ciberseguridad, las exigencias de seguridad según el nivel de los sistemas de información y un modelo de arquitectura de referencia para que los organismos y organizaciones desarrollen y actualicen sus respectivos marcos de arquitectura digital.



El documento destaca la necesidad de desarrollar de manera coherente y sincronizada los componentes destinados a garantizar la ciberseguridad nacional y cumplir estrictamente el Marco Nacional de Arquitectura Digital. Todas las soluciones forman un conjunto de componentes arquitectónicos interrelacionados y de apoyo mutuo, diseñado sobre la base de un enfoque de defensa proactiva e integrado con la arquitectura digital nacional.



El sistema comprende cuatro capas funcionales estrechamente interconectadas, que conforman un ecosistema integral de ciberseguridad, desde la infraestructura de supervisión y los datos estratégicos hasta las plataformas operativas y las funciones de mando y dirección.



En el ámbito provincial, el marco de arquitectura de referencia sirve de base conceptual para que los Comités Populares de las provincias y ciudades subordinadas al Gobierno central incorporen componentes de ciberseguridad en sus respectivos marcos de arquitectura digital. El modelo contempla la creación y operación del Centro Provincial de Ciberseguridad, gestionado por la Policía provincial.



Para otros organismos y entidades, el modelo de referencia se aplica a los organismos del Partido, la Asamblea Nacional, el Frente de la Patria, el Gobierno –incluidos los ministerios y organismos a nivel ministerial–, los grupos y corporaciones estatales relevantes, así como otras agencias y unidades del sistema político./.

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