Vietnam y Japón amplían la cooperación tecnológica

Tokio (VNA) - En el marco de su visita de trabajo a Japón, el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, se reunió con funcionarios del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, así como del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón.



Durante su encuentro con el ministro japonés de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, Seki Yoshihiro, el ministro Vu Hai Quan propuso que Japón continúe otorgando becas para estudios de posgrado, especialmente de maestría y doctorado, en ámbitos de tecnologías estratégicas, y facilite los intercambios entre estudiantes, doctorandos y equipos de investigación de ambos países.



En el sector de los semiconductores, ambos ministros destacaron la importancia de fortalecer los vínculos entre la formación, la investigación y la práctica. En particular, Vietnam propuso estudiar la creación de un Mini Fab Lab en la Universidad Vietnam-Japón, destinado a la formación, la investigación y la producción experimental de chips a pequeña escala.



Los intercambios también abordaron el programa Nexus, marco de cooperación Vietnam-Japón dedicado a los semiconductores y la formación de recursos humanos altamente cualificados. Vietnam propuso ampliar su alcance a la inteligencia artificial (IA), las tecnologías cuánticas y la salud, al tiempo que se fortalecen los vínculos con las instituciones de investigación japonesas.



Por su parte, Seki Yoshihiro reafirmó que Vietnam es un socio importante de Japón y expresó su disposición a seguir ampliando la cooperación científica y tecnológica. Ambas partes acordaron encomendar a sus organismos competentes continuar las conversaciones con el fin de concretar la cooperación en los ámbitos de los semiconductores, la IA, las tecnologías cuánticas y la salud.

El ministro Vu Hai Quan (izquierda) y el ministro japonés de Asuntos Internos y Comunicaciones, Fujii Hisayuki, acuerdan continuar manteniendo el mecanismo de intercambio bilateral. Foto: VNA

Posteriormente, Hai Quan se reunió con el ministro japonés de Asuntos Internos y Comunicaciones, Fujii Hisayuki. Las conversaciones se centraron en la IA, las infraestructuras digitales, la formación de recursos humanos y la coordinación de políticas en los ámbitos de la información y las comunicaciones.



Ese mismo día, el ministro vietnamita participó en Tokio en el Foro de Tecnologías Digitales Vietnam-Japón 2026.



Organizado conjuntamente por la Asociación de Software y Servicios de Tecnología de la Información de Vietnam (VINASA), el Departamento de Industria de Tecnologías Digitales e Inteligencia Artificial y socios vietnamitas y japoneses, el evento reunió a más de 250 dirigentes de empresas y organizaciones tecnológicas de ambos países. Bajo el tema “Sinergia digital Vietnam-Japón: co-crear el futuro mediante la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas”, el foro abordó la evolución de la cooperación tecnológica entre Vietnam y Japón, desde la prestación de servicios de externalización hasta la investigación y el desarrollo de productos tecnológicos.

El ministro Vu Hai Quan mantuvo conversaciones con el ministro japonés de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, Seki Yoshihiro. Foto: VNA

En su intervención, Hai Quan destacó los importantes avances logrados por las empresas tecnológicas vietnamitas en Japón, tanto en términos de escala como de calidad. Presentó cuatro orientaciones de cooperación: modernizar los sistemas tecnológicos fundamentales para mejorar la productividad; llevar a cabo conjuntamente investigaciones, diseñar y probar tecnologías avanzadas como la IA, la robótica y los drones; formar ingenieros especializados en IA en función de las necesidades reales de las empresas; e introducir en los mercados y las cadenas de suministro mundiales los productos desarrollados conjuntamente por empresas de ambos países.



En el marco de su visita, el ministro Vu Hai Quan se reunió finalmente con las autoridades de la Universidad de Tokio, una de las principales universidades de Japón, y visitó FPT Japan, donde intercambió opiniones sobre diversas orientaciones para el desarrollo tecnológico./.



