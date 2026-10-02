Vietnam disputará el partido por el tercer puesto de la FIFA ASEAN Cup 2026

Yakarta (VNA) - Vietnam remontó y venció 4-2 a Pakistán en su último partido del Grupo B de la FIFA ASEAN Cup 2026, disputado hoy en el estadio Gelora Bung Karno, en Indonesia, resultado que le permitió terminar segundo de su grupo y clasificarse para el partido por el tercer puesto.



Con el objetivo de sumar al menos un punto para asegurar dicha posición, Vietnam tuvo un comienzo complicado ante un combativo equipo pakistaní. Los dirigidos por el entrenador Kim Sang Sik tuvieron dificultades para generar ocasiones claras y un error defensivo les costó caro. En el minuto 31, tras una pérdida de balón y una descoordinación de la defensa vietnamita, Mohib Ullah quedó solo frente al guardameta Patrik Le Giang y adelantó a Pakistán.



Tras verse por debajo en el marcador, Vietnam elevó el ritmo desde el comienzo de la segunda mitad. La entrada de Nguyen Dinh Bac y Phan Tuan Tai hizo que su juego fuera más incisivo.



En el minuto 50, Hai Long, tras recibir un pase de Phan Tuan Tai, superó a un defensor pakistaní y empató el partido. Siete minutos después, Vietnam se puso por delante. Tras una buena acción por la banda izquierda, Dinh Bac asistió a Hoang Duc, quien remató de primera para poner el 2-1.

La bandera roja con una estrella amarilla se exhibe en las gradas del estadio Gelora Bung Karno. Foto: VNA

Vietnam mantuvo la presión y Dinh Bac marcó el tercer gol en el minuto 80. Kaleem Ullah recortó distancias en el minuto 88 para poner el 3-2, pero Williams Minh Hoang, asistido por Dinh Bac, sentenció la victoria vietnamita por 4-2 en el minuto 90. Fue su primer gol con la selección nacional.



Con esta victoria, Vietnam terminó la fase de grupos con seis puntos, en la segunda posición del Grupo B, por detrás de Tailandia. Esta última había derrotado a Vietnam por 2-0 en la segunda jornada y ya había asegurado su clasificación para la final tras sumar dos victorias.



La FIFA ASEAN Cup 2026, organizada por primera vez por la FIFA, reúne a 14 selecciones y se disputa del 24 de septiembre al 5 de octubre en Indonesia y Hong Kong (China).



Vietnam se enfrentará a Malasia, segunda del Grupo A, en el partido por el tercer puesto el 5 de octubre, mientras que Tailandia se medirá con Indonesia en la final./.



