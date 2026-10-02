Premio Bui Xuan Phai 2026 distingue al poeta Bang Viet

Hanoi (VNA) – La ceremonia de entrega de la 19ª edición del Premio “Bui Xuan Phai: Por el amor a Hanoi”, organizada por el periódico The Thao & Van Hoa (Deportes y Cultura), de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), tuvo lugar hoy en Hanoi y el Gran Premio honró al poeta Bang Viet.

El Comité Organizador también concedió dos premios en la categoría de Obras, dos en la de Acciones, uno en la de Ideas y un Reconocimiento.

En la ceremonia, el redactor jefe del periódico The Thao & Van Hoa, Nguyen Thien Thuat, afirmó que, tras 19 ediciones, el galardón se ha convertido en un espacio para honrar a autores, obras, ideas y acciones nacidas de un profundo amor por Hanoi, desde las contribuciones a la cultura y las artes hasta las actividades de conservación y promoción del patrimonio y las iniciativas destinadas a contribuir al futuro de la capital.

De las 11 candidaturas oficiales, el jurado decidió conceder seis premios y un reconocimiento en diversos ámbitos, como las artes plásticas, el teatro, la conservación y promoción del patrimonio, el intercambio cultural internacional y la planificación del desarrollo urbano.

El Gran Premio fue otorgado al poeta Bang Viet por sus persistentes contribuciones a Hanoi a través de su creación literaria, sus investigaciones sobre la cultura y la historia de Thang Long - Hanoi, la gestión estatal y la organización de la vida literaria y artística. Hanoi constituye un tema recurrente en su poesía, con unas 30 obras dedicadas a la ciudad, entre ellas “Regresar al corazón” (1967), “Esta tierra, Thang Long - Hanoi” (1973) y “Conversación con la ciudad de mi vida” (1974).

En el ámbito de la investigación, obras como “Los letrados de Thang Long” y “La capital del Dragón”, junto con numerosas recopilaciones sobre la literatura y la cultura de Thang Long - Hanoi, reflejan su interés por las capas históricas, culturales y humanas de la ciudad. También dedicó muchos años a la organización y gestión de actividades literarias y artísticas y a la gestión estatal, con numerosas propuestas e iniciativas que contribuyeron a enriquecer la vida cultural, literaria y artística de Hanoi.

Según Bui Hoai Son, subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido y miembro del Jurado, Bang Viet es una figura destacada de la poesía y ha realizado numerosas contribuciones al desarrollo cultural de Hanoi.

En la categoría de Obras, los dos premios fueron concedidos a la serie de pinturas lacadas sobre el puente Long Bien del artista Thanh Chuong y a la obra de cai luong “La joven de Hanoi”, del Teatro de Cai Luong de Hanoi.

La serie de pinturas de Thanh Chuong incorpora el puente Long Bien, símbolo de Hanoi, a un lenguaje pictórico propio, mientras que “La joven de Hanoi” recrea la capital durante la guerra a través de la figura de Uyen Thanh, una agente de inteligencia, y muestra nuevos enfoques para acercar temas históricos al público contemporáneo.

En la categoría Acciones - Por el amor a Hanoi, fueron reconocidos el primer Festival Cultural Mundial en Hanoi, celebrado en 2025, y la serie de actividades para promover los valores patrimoniales del Templo de la Literatura Van Mieu - Quoc Tu Giam.

El premio en la categoría Ideas - Por el amor a Hanoi fue otorgado al proyecto piloto para establecer un espacio cultural y una calle peatonal en la calle Thanh Thai, barrio de Cau Giay. En su primera fase, se prevé que el espacio se extienda por unos 750 metros de la calle Thanh Thai y una parte del parque Cau Giay, y funcione los sábados y domingos, antes de ampliarse a calles cercanas.

Bui Hoai Son, subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido, entrega el premio al representante del grupo de autores de la obra de teatro "Quan Khu Nam Dong". Foto: VNA

En el marco de la ceremonia, el Comité Organizador presentó una exposición con 40 paneles sobre los autores, obras, ideas y acciones destacados nominados este año. Asimismo, algunas obras de gran formato de la serie de pinturas lacadas sobre el puente Long Bien de Thanh Chuong fueron presentadas al público./.

​