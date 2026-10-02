Cultura-Deporte

Premio Bui Xuan Phai 2026 distingue al poeta Bang Viet

El poeta Bang Viet recibió el Gran Premio de la 19ª edición del Premio Bui Xuan Phai por sus destacadas contribuciones a la cultura, la literatura y la vida artística de Hanoi.

Vu Viet Trang, directora general de la VNA entrega el premio al escritor Bang Viet. Foto: VNA
Vu Viet Trang, directora general de la VNA entrega el premio al escritor Bang Viet. Foto: VNA

Hanoi (VNA) – La ceremonia de entrega de la 19ª edición del Premio “Bui Xuan Phai: Por el amor a Hanoi”, organizada por el periódico The Thao & Van Hoa (Deportes y Cultura), de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), tuvo lugar hoy en Hanoi y el Gran Premio honró al poeta Bang Viet.

El Comité Organizador también concedió dos premios en la categoría de Obras, dos en la de Acciones, uno en la de Ideas y un Reconocimiento.

En la ceremonia, el redactor jefe del periódico The Thao & Van Hoa, Nguyen Thien Thuat, afirmó que, tras 19 ediciones, el galardón se ha convertido en un espacio para honrar a autores, obras, ideas y acciones nacidas de un profundo amor por Hanoi, desde las contribuciones a la cultura y las artes hasta las actividades de conservación y promoción del patrimonio y las iniciativas destinadas a contribuir al futuro de la capital.

De las 11 candidaturas oficiales, el jurado decidió conceder seis premios y un reconocimiento en diversos ámbitos, como las artes plásticas, el teatro, la conservación y promoción del patrimonio, el intercambio cultural internacional y la planificación del desarrollo urbano.

El Gran Premio fue otorgado al poeta Bang Viet por sus persistentes contribuciones a Hanoi a través de su creación literaria, sus investigaciones sobre la cultura y la historia de Thang Long - Hanoi, la gestión estatal y la organización de la vida literaria y artística. Hanoi constituye un tema recurrente en su poesía, con unas 30 obras dedicadas a la ciudad, entre ellas “Regresar al corazón” (1967), “Esta tierra, Thang Long - Hanoi” (1973) y “Conversación con la ciudad de mi vida” (1974).

En el ámbito de la investigación, obras como “Los letrados de Thang Long” y “La capital del Dragón”, junto con numerosas recopilaciones sobre la literatura y la cultura de Thang Long - Hanoi, reflejan su interés por las capas históricas, culturales y humanas de la ciudad. También dedicó muchos años a la organización y gestión de actividades literarias y artísticas y a la gestión estatal, con numerosas propuestas e iniciativas que contribuyeron a enriquecer la vida cultural, literaria y artística de Hanoi.

Según Bui Hoai Son, subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido y miembro del Jurado, Bang Viet es una figura destacada de la poesía y ha realizado numerosas contribuciones al desarrollo cultural de Hanoi.

En la categoría de Obras, los dos premios fueron concedidos a la serie de pinturas lacadas sobre el puente Long Bien del artista Thanh Chuong y a la obra de cai luong “La joven de Hanoi”, del Teatro de Cai Luong de Hanoi.

La serie de pinturas de Thanh Chuong incorpora el puente Long Bien, símbolo de Hanoi, a un lenguaje pictórico propio, mientras que “La joven de Hanoi” recrea la capital durante la guerra a través de la figura de Uyen Thanh, una agente de inteligencia, y muestra nuevos enfoques para acercar temas históricos al público contemporáneo.

En la categoría Acciones - Por el amor a Hanoi, fueron reconocidos el primer Festival Cultural Mundial en Hanoi, celebrado en 2025, y la serie de actividades para promover los valores patrimoniales del Templo de la Literatura Van Mieu - Quoc Tu Giam.

El premio en la categoría Ideas - Por el amor a Hanoi fue otorgado al proyecto piloto para establecer un espacio cultural y una calle peatonal en la calle Thanh Thai, barrio de Cau Giay. En su primera fase, se prevé que el espacio se extienda por unos 750 metros de la calle Thanh Thai y una parte del parque Cau Giay, y funcione los sábados y domingos, antes de ampliarse a calles cercanas.

vnanet_potal-giai-bui-xuan-phai-vi-tinh-yeu-ha-noi-lan-thu-19-nam-2026-9063454-1.jpg
Bui Hoai Son, subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido, entrega el premio al representante del grupo de autores de la obra de teatro "Quan Khu Nam Dong". Foto: VNA

En el marco de la ceremonia, el Comité Organizador presentó una exposición con 40 paneles sobre los autores, obras, ideas y acciones destacados nominados este año. Asimismo, algunas obras de gran formato de la serie de pinturas lacadas sobre el puente Long Bien de Thanh Chuong fueron presentadas al público./.

VNA
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Bang Viet #Premio Bui Xuan Phai #Por el amor a Hanoi #Hanoi #poesía vietnamita
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Teatro de la Ópera de Hanoi – Un nuevo emblema cultural para la capital

Teatro de la Ópera de Hanoi – Un nuevo emblema cultural para la capital

El proyecto del Teatro de la Ópera de Hanoi, fue galardonado en los Premios Bui Xuan Phai – Por el Amor a Hanoi 2025. Desarrollado por el grupo Sun y diseñado por el renombrado arquitecto Renzo Piano, se espera que se convierta en un nuevo símbolo cultural y artístico de Hanoi en la era moderna.

El reconocido músico Tran Tien fue galardonado con el Gran Premio - el galardón más importante del Premio Bui Xuan Phai - Por el Amor de Hanoi 2025. (Foto: VNA)

Premio Bui Xuan Phai 2025 honra al músico Tran Tien

El reconocido músico Tran Tien fue galardonado con el Gran Premio - el galardón más importante del Premio Bui Xuan Phai - Por el Amor de Hanoi 2025, en una ceremonia recién celebrada en la Galería de Exposiciones 45 Trang Tien, en Hanoi.

Ver más

Vietnam busca convertir las aldeas artesanales en motores del turismo sostenible

Vietnam busca convertir las aldeas artesanales en motores del turismo sostenible

Las más de 5.400 aldeas artesanales y pueblos donde se practican oficios tradicionales constituyen un recurso cultural de gran potencial para el turismo vietnamita, en un contexto en que los viajeros buscan cada vez más experiencias vinculadas con la vida y la cultura local, más allá de las visitas y las compras.

Delegados internacionales descubren el patrimonio cultural de Hanoi

Delegados internacionales descubren el patrimonio cultural de Hanoi

En el marco del Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad, celebrado en Vietnam del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2026, los delegados visitaron varios sitios históricos y destinos culturales emblemáticos de la capital, donde pudieron conocer de primera mano su singular riqueza histórica, cultural y patrimonial.