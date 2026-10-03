Vietnam busca aprovechar cooperación internacional en energía nuclear

Hanoi (VNA) - Vietnam busca aprovechar la cooperación internacional para desarrollar recursos humanos de alta calidad, un factor decisivo para reanudar y operar de forma segura sus proyectos de energía nuclear, según expertos.

De acuerdo con la Decisión N.º 1012/QD-TTg, la central nuclear Ninh Thuan 1 necesitará unas 1.920 personas, mientras que Ninh Thuan 2 requerirá alrededor de 1.980. Por su parte, la Decisión N.º 893/QD-TTg fija como objetivo que, para 2030, todo el personal de gestión estatal en materia de energía atómica cuente con la formación y las competencias necesarias, y que al menos el 50% del personal de la autoridad nacional de seguridad radiológica y nuclear pueda realizar evaluaciones y revisiones de seguridad.

Sin embargo, la formación especializada en el país afronta limitaciones de personal docente e infraestructura. Duong Thanh Tung, jefe de la División de Formación, Investigación y Desarrollo del Centro de Formación Nuclear del Instituto de Energía Atómica de Vietnam, señaló que el Instituto cuenta con apenas unos 10 expertos en energía nuclear dedicados a la enseñanza, la mayoría próximos a la edad de jubilación. Además, los laboratorios carecen de fuentes radiactivas y los equipos de prácticas se basan principalmente en modelos de agua, calor y ordenadores de capacidad limitada, lo que exige mayores inversiones.

El contratista lleva a cabo las obras de construcción de la zona de reasentamiento destinada al proyecto de la Central Nuclear Ninh Thuan 2. (Fuente: VNA)

Nguyen Hoang Linh, director de la Autoridad de Seguridad Radiológica y Nuclear, subrayó que los recursos humanos deben cumplir las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Los equipos de gestión, regulación, investigación y apoyo técnico son esenciales para garantizar evaluaciones independientes de seguridad. La Autoridad está revisando las necesidades de personal, preparando programas de formación en instituciones extranjeras de prestigio y reforzando la cooperación con el OIEA y países desarrollados.

Por su parte, Xavier Perrette, vicepresidente de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Nucleares de Francia, destacó que la capacitación debe planificarse a largo plazo y adaptarse a cada etapa del proyecto, desde el diseño y la construcción hasta la operación, la supervisión de la seguridad y la gestión de residuos radiactivos.

Pham Tuan Hiep, secretario general de la Red de Expertos Vietnamitas en Energía Nuclear en el Extranjero (VietNuc), informó que la organización, integrada por unos 200 miembros en Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y otros países, contribuye a formar personal, compartir experiencias prácticas y facilitar la transferencia de conocimientos a Vietnam.

Tuan Hiep recomendó vincular la formación a largo plazo con grandes centros de investigación internacionales y desarrollar programas fundamentales conforme a los estándares internacionales, sobre la base de las necesidades concretas de cada puesto de trabajo./.