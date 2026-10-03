PIB de Vietnam crece 9,95% en el tercer trimestre

Hanoi (VNA) - El Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam creció un 9,95% interanual en el tercer trimestre de 2026, por encima de las tasas registradas en los dos trimestres anteriores, informó hoy Nguyen Thi Huong, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, durante una rueda de prensa sobre la situación socioeconómica del tercer trimestre y los primeros nueve meses del año.



Según la funcionaria, pese a las incertidumbres de la economía mundial, la situación socioeconómica de Vietnam siguió mostrando resultados positivos en la mayoría de los sectores durante el tercer trimestre y los primeros nueve meses.



En el tercer trimestre, el sector agroforestal y pesquero creció un 4,21% y aportó el 5,14% al crecimiento del valor agregado total de la economía; la industria y construcción aumentó un 12,50%, con una contribución del 51,57%; y los servicios avanzaron un 9,54%, aportando el 43,29%.



Por componentes del PIB, el consumo final aumentó un 8,96% interanual; la formación bruta de capital, un 21,39%; las exportaciones de bienes y servicios, un 23,27%; y las importaciones, un 28,75%.



En los primeros nueve meses, el PIB creció un 9,01% interanual. El sector agroforestal y pesquero avanzó un 4,02%, con una contribución del 5,35%; la industria y construcción, un 11,21%, aportando el 49,62%; y los servicios, un 8,69%, con una contribución del 45,03%.



Industria y servicios mantienen un elevado ritmo de crecimiento



En el sector agroforestal y pesquero, la producción de arroz, cultivos frutales, ganadería y productos pesqueros evolucionó positivamente, atendiendo la demanda interna y de exportación. El valor agregado aumentó un 4,02%; la agricultura creció un 3,72%, con una contribución del 3,60%; la silvicultura, un 3,99% (0,25%); y la pesca, un 4,99% (1,50%).



La industria mantuvo un ritmo elevado, favorecida por la ampliación de los motores de crecimiento, la entrada en funcionamiento de varios proyectos de gran escala, la recuperación de los pedidos de exportación y el impulso de la inversión pública.



En nueve meses, el valor agregado de toda la industria aumentó un 11,02% y aportó el 41,39% al crecimiento del valor agregado total. La industria de procesamiento y manufactura continuó como principal motor, con un crecimiento del 11,36% y una contribución del 33,85%, mientras que la construcción aumentó un 12,22%, aportando el 8,23%.



Los servicios también mantuvieron una evolución positiva, impulsados por el comercio, el transporte, el turismo y los servicios destinados a la vida cotidiana. Su valor agregado aumentó un 8,69% en nueve meses.



Procesamiento de fruta para exportación en la empresa Ba Suong Hau Giang, en el barrio de Vi Thanh, ciudad de Can Tho. (Foto: VNA)



Entre las actividades con mayores tasas de crecimiento y contribución figuran transporte y almacenamiento, con un aumento del 11,03% y una contribución del 7,21%; comercio mayorista y minorista, 9,85% y 11,99%; actividades financieras, bancarias y de seguros, 9,45% y 5,27%; y alojamiento y restauración, 8,83% y 2,69%, respectivamente.



En cuanto a la estructura económica, en los primeros nueve meses el sector agroforestal y pesquero representó el 10,65%; industria y construcción, el 38,35%; servicios, el 42,97%; e impuestos sobre los productos menos subvenciones, el 8,03%. En igual período de 2025, las proporciones fueron del 11,33%, 37,47%, 43,05% y 8,15%, respectivamente.



Por el lado del uso del PIB, el consumo final aumentó un 8,51% interanual; la formación bruta de capital, un 17,88%; las exportaciones de bienes y servicios, un 21,29%; y las importaciones, un 27,19%.



Quang Ninh encabeza el crecimiento entre las localidades



En cuanto al crecimiento del producto interno bruto regional (PIBR), 12 de las 34 localidades registraron en nueve meses tasas iguales o superiores al 10%. Quang Ninh encabezó la lista con un 12,54%, seguida de Ha Tinh (12,36%), Hai Phong (12,08%), Bac Ninh (11,81%) y Ninh Binh (11,31%).



Entre las localidades con menores tasas figuraron Son La (5,59%), Vinh Long (7,32%), Ca Mau (7,37%) y Dong Thap (7,44%), debido a la disminución de la producción eléctrica y al peso relativamente elevado de la agricultura en sus respectivas estructuras económicas.



En general, las mayores tasas de crecimiento se concentraron en localidades con una sólida base industrial y una gran escala de producción de procesamiento y manufactura, favorecidas por la inversión, las exportaciones y el desarrollo de los servicios, lo que contribuyó al crecimiento económico nacional.



Nguyen Thi Huong atribuyó los resultados positivos a la participación de todo el sistema político bajo el liderazgo del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, así como a la dirección y gestión del Gobierno, el primer ministro, los ministerios, sectores y autoridades locales, que han aplicado de forma coordinada medidas para promover el crecimiento y alcanzar una tasa de dos dígitos en 2026.



Asimismo, señaló que la culminación y puesta en funcionamiento del modelo de administración local de dos niveles ha contribuido a ampliar el espacio de desarrollo, fortalecer los vínculos regionales y mejorar la eficacia de la gestión estatal, además de promover la descentralización, la delegación de competencias, la reforma de los procedimientos administrativos y la movilización y utilización eficiente de los recursos para el desarrollo./.