Primer ministro de Vietnam exige explotar con mayor fuerza los espacios para el crecimiento

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó a los ministerios, sectores y localidades a eliminar con determinación los cuellos de botella, potenciar los motores de crecimiento y aprovechar al máximo los márgenes disponibles para cumplir en el nivel más alto posible el objetivo de crecimiento de Vietnam en 2026.



Al concluir hoy la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a septiembre de 2026 y la conferencia virtual con las autoridades locales, el premier subrayó que los últimos meses del año serán decisivos para alcanzar los objetivos socioeconómicos y llamó a los ministros, titulares de sectores, secretarios de los comités del Partido y presidentes de los Comités Populares locales a ejecutar con mayor determinación los programas y planes de acción, generando impulso para 2027 con espíritu de aceleración, acción decidida y resultados concretos.



Según el jefe de Gobierno, para alcanzar un crecimiento de dos dígitos, el Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre deberá superar el 12,5%, lo que supone una presión muy elevada y exige el máximo compromiso y esfuerzo de todos los niveles.



En cuanto a las tareas generales, el primer ministro pidió seguir perfeccionando las instituciones y el marco jurídico, garantizar la calidad y el calendario de los proyectos de ley que se presentarán a la Asamblea Nacional, esforzarse por desembolsar el 100% del plan de inversión pública y completar los proyectos clave de 2026, además de resolver los proyectos pendientes desde hace largo tiempo.



También instó a desarrollar con fuerza el mercado interno, estimular la demanda y aprovechar la temporada de consumo y turismo de fin de año, al tiempo que se controlan los precios, se promueven las exportaciones y se reduce el déficit comercial. Asimismo, llamó a impulsar nuevos motores de crecimiento, la inversión privada y la captación de inversión extranjera, y exigió a los grupos y corporaciones completar sus planes de inversión, producción y negocios.



En materia de precios, exigió mantener el objetivo de inflación aprobado por la Asamblea Nacional para 2026 y garantizar el suministro de productos esenciales, como combustibles, electricidad, alimentos, materiales de construcción y medicamentos. Además, orientó a intensificar las inspecciones y sancionar estrictamente el acaparamiento, la especulación y el contrabando, mantener sin aumentos las tarifas eléctricas y estudiar medidas adecuadas para regular los precios de los productos gestionados por el Estado.



Destacó la necesidad de acelerar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, utilizar eficazmente los recursos presupuestarios y completar la campaña de “100 días de acción intensiva” para resolver los cuellos de botella en este ámbito. También orientó la ejecución de las tareas destinadas a desarrollar productos tecnológicos estratégicos vinculados con las fortalezas de cada sector y localidad.



En cuanto a las localidades, encargó seguir de cerca la situación, revisar y actualizar urgentemente los escenarios de crecimiento tras los primeros nueve meses, evaluar cada sector, ámbito e indicador y determinar la brecha restante respecto al escenario previsto para establecer las tareas y soluciones del cuarto trimestre.



Las autoridades locales deberán identificar los motores y márgenes de crecimiento aún disponibles, especialmente en sectores y proyectos capaces de generar valor añadido, y determinar los obstáculos que frenan el desarrollo, sobre todo en materia de inversión, tierras, liberación de terrenos y procedimientos de ejecución. Los asuntos que excedan sus competencias deberán comunicarse oportunamente para su solución.



Para los polos de crecimiento y las grandes economías, como Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Dong Nai y Bac Ninh, el jefe de Gobierno reclamó mayores esfuerzos para aprovechar los márgenes disponibles mediante acciones de aplicación inmediata, reforzando su papel como motores y generadores de efectos de arrastre para el crecimiento nacional.



Las localidades cuyo crecimiento se encuentre por debajo del objetivo deberán evaluar sus márgenes y aplicar de inmediato soluciones firmes, concretas y eficaces para alcanzar la meta en el nivel más alto posible.



El premier Le Minh Hung encargó al Ministerio de Finanzas continuar actualizando los escenarios de crecimiento, asesorar sobre la solución de dificultades y obstáculos y proponer medidas para impulsar la producción y los negocios, así como movilizar y utilizar eficazmente los recursos destinados al desarrollo. También le encomendó presentar urgentemente al Gobierno un decreto para reducir en un 30% el impuesto sobre la renta de empresas y hogares comerciales con ingresos anuales no superiores a 10 mil millones de dong (385 mil dólares).



Al Banco Estatal de Vietnam le correspondió gestionar la política monetaria para garantizar la liquidez de la economía y estabilizar los tipos de interés y el mercado cambiario, además de reforzar la supervisión de las entidades de crédito. También deberá proponer mecanismos para ampliar las fuentes de crédito y establecer tipos de interés para viviendas sociales, viviendas en alquiler, grandes proyectos, proyectos clave y sectores prioritarios.



El Ministerio de Industria y Comercio deberá preparar el plan de aplicación del Acuerdo de Comercio Recíproco una vez firmado, promover las exportaciones, controlar el déficit comercial, diversificar los mercados y aprovechar los nuevos acuerdos de libre comercio. Asimismo, deberá garantizar el suministro de combustibles y electricidad y presentar y ejecutar próximamente el Plan revisado de Desarrollo de la Electricidad VIII.



El primer ministro orientó además a los ministerios y sectores a centrarse en las infraestructuras y viviendas sociales, mejorar la calidad de los productos agrícolas, contribuir a la eliminación de la “tarjeta amarilla” impuesta al sector pesquero nacional, impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, elevar la calidad de la educación, la salud y la protección social, y reforzar la defensa, la seguridad, el orden, la seguridad social y la ciberseguridad.



Subrayó que los ministros y titulares de sectores deben preparar de forma proactiva y minuciosa los contenidos para el cuarto Pleno del Comité Central del Partido y el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, así como reforzar la coordinación con los medios de comunicación para divulgar las políticas./.

VNA