Vietnam registra superávit comercial tras nueve meses de déficit

Hanoi (VNA) - Vietnam registró en septiembre un superávit comercial de 1,27 mil millones de dólares, poniendo fin a nueve meses consecutivos de déficit, según el informe socioeconómico del tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2026 publicado hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas, dependiente del Ministerio de Finanzas.



El comercio exterior alcanzó 117,69 mil millones de dólares en septiembre, un aumento del 7,3% respecto al mes anterior y del 42,4% interanual. Las exportaciones sumaron 59,48 mil millones de dólares, un 8,5% más que en agosto y un 39,1% interanual, mientras las importaciones ascendieron a 58,21 mil millones, con aumentos respectivos del 6% y 45,8%.



En el tercer trimestre, las exportaciones alcanzaron 167,85 mil millones de dólares, un 30,4% más interanual y un 17% respecto al segundo trimestre. Las importaciones totalizaron 170,33 mil millones, un incremento del 42,2% interanual y del 8,8% trimestral.



En los primeros nueve meses, el comercio exterior totalizó 888,02 mil millones de dólares, un 30,4% más interanual. Las exportaciones crecieron un 24,5%, hasta 434,3 mil millones de dólares, mientras las importaciones aumentaron un 36,7%, hasta 453,72 mil millones, dejando un déficit comercial acumulado de 19,42 mil millones de dólares.



El sector con inversión extranjera, incluido el petróleo crudo, representó el 80,7% de las exportaciones, con 350,41 mil millones de dólares, un 29,4% más interanual. El sector económico nacional aportó 83,89 mil millones, un 7,5% más.



Por grupos de productos, los manufacturados y procesados concentraron 392,79 mil millones de dólares, equivalentes al 90,4% de las exportaciones, seguidos por los productos agrícolas y forestales, con 30 mil millones (6,9%), los artículos acuáticos, con 9,1 mil millones (2,1%), y los combustibles y minerales, con 2,41 mil millones (0,6%).



Un total de 35 productos de exportación superaron individualmente los mil millones de dólares, representando en conjunto el 94,3% de las ventas al exterior. De ellos, siete superaron los 10 mil millones y concentraron el 70,7% del total.



Zapatos de cuero, un producto de exportación al mercado del Reino Unido. (Foto: VNA)



En cuanto a las importaciones, el sector con inversión extranjera aportó 335,55 mil millones de dólares en los primeros nueve meses, un 42% más interanual, frente a los 118,17 mil millones del sector económico nacional, un 23,5% más.



Los materiales de producción constituyeron el 94,1% de las importaciones, con 426,92 mil millones de dólares. Dentro de este grupo, la maquinaria, los equipos, las herramientas y los repuestos representaron el 58,3%, y las materias primas y combustibles, el 35,8%. Los bienes de consumo sumaron 26,8 mil millones de dólares (5,9%).



Durante el período, 45 productos de importación superaron los mil millones de dólares cada uno y representaron el 94,5% del total. Seis de ellos superaron los 10 mil millones y concentraron el 63,1%.



Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de exportación de Vietnam, con 140 mil millones de dólares, mientras China fue el mayor proveedor, con 187,34 mil millones.



Vietnam registró un superávit comercial de 122,62 mil millones de dólares con Estados Unidos, un 23,8% más interanual; de 36,06 mil millones con la Unión Europea, un 25,3% más; y de 2,65 mil millones con Japón, un 85,9% más.



En contraste, el país acumuló déficits de 121,48 mil millones de dólares con China, un 43% más; 43,75 mil millones con Corea del Sur, un 90,4% más; y 15,49 mil millones con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), un 48,1% más./.