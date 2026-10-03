Premier vietnamita pide acelerar crecimiento económico en último trimestre de 2026

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a septiembre de 2026 y una conferencia virtual con las autoridades locales, con la participación de ministerios, organismos sectoriales y las 34 provincias y ciudades del país.



Asistieron miembros del Buró Político, del Secretariado y del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam; viceprimeros ministros, ministros y responsables de sectores; secretarios de los comités partidistas provinciales y municipales, así como dirigentes de organismos centrales y autoridades locales.



En su discurso inaugural, el premier Le Minh Hung señaló que, durante los primeros nueve meses de 2026, la situación mundial y regional siguió siendo compleja e imprevisible, con acontecimientos que afectaron directamente a los objetivos de desarrollo socioeconómico de Vietnam, especialmente la meta de alcanzar un crecimiento de dos dígitos y mantener la estabilidad macroeconómica.



Los conflictos prolongados en algunas regiones han incidido considerablemente en los precios del petróleo y el suministro energético, perturbado las cadenas de suministro, en particular el transporte internacional, y aumentado las presiones sobre la producción, las exportaciones, los precios y la estabilidad macroeconómica. Asimismo, las políticas arancelarias y los ajustes monetarios de distintas economías, especialmente las principales, han afectado al crecimiento mundial y agravado las presiones inflacionarias.



En el ámbito nacional, Vietnam está acelerando la implementación de las resoluciones y conclusiones del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, así como de las directrices del secretario general y presidente To Lam y de otros dirigentes clave. Esta labor exige una gran determinación y esfuerzos considerables de los ministerios, organismos y autoridades locales.



En los últimos meses, el Gobierno y el primer ministro han coordinado numerosas tareas y medidas para perfeccionar las instituciones, reducir los trámites administrativos, movilizar recursos y crear condiciones favorables para el desarrollo. También han promovido la aprobación y promulgación de documentos destinados a completar el marco jurídico, eliminar obstáculos y aprovechar los recursos disponibles.



Al mismo tiempo, el Gobierno ha impulsado el crecimiento asociado a la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación, estimulado la producción nacional y aplicado medidas de exención y reducción de impuestos y tasas. Asimismo, ha atendido las propuestas de la comunidad empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, y adoptado medidas para garantizar la seguridad energética y el suministro de electricidad y combustibles.



Otras prioridades han sido la reorganización de los órganos administrativos centrales y locales, el fortalecimiento de la capacidad de ejecución en las bases, la aceleración del desembolso de la inversión pública, el desarrollo coordinado de las infraestructuras y la resolución de proyectos estancados o con dificultades prolongadas. También se ha prestado atención a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, junto con la cultura, la protección social, la mejora de las condiciones de vida, la estabilidad sociopolítica, la defensa, la seguridad, las relaciones exteriores y la integración internacional.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, preside la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a septiembre. (Foto: VNA)



De cara a los últimos tres meses del año, el jefe de Gobierno pidió a los ministerios, organismos y autoridades locales evaluar la situación, identificar dificultades y obstáculos y proponer soluciones viables. También instó a definir con claridad los compromisos, las hojas de ruta y las tareas necesarias para cumplir los objetivos del cuarto trimestre y de todo 2026.



En materia de dirección y gestión, solicitó revisar la aplicación de las orientaciones del Comité Central, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el primer ministro, esclarecer las deficiencias y sus causas, y determinar las medidas correctivas para el resto del año. En particular, propuso evaluar los métodos de liderazgo, dirección y ejecución utilizados durante los primeros nueve meses, identificar los cambios necesarios y extraer lecciones para mejorar los resultados en el cuarto trimestre.



Respecto al crecimiento económico, exigió analizar la contribución de los distintos sectores y localidades para aprovechar mejor los resultados de aquellos que han avanzado favorablemente, así como identificar los que han crecido por debajo de las expectativas y su impacto en el resultado general. Sobre esta base, deberán determinarse los motores de crecimiento que puedan aprovecharse durante el último trimestre y el conjunto del año.



En cuanto a las localidades que actúan como polos de crecimiento, subrayó la necesidad de aprovechar plenamente su potencial, sus recursos y sus mecanismos específicos, y de definir las medidas y los recursos necesarios para generar nuevos impulsos. Las autoridades locales deberán aplicar de inmediato soluciones para estimular la producción, la inversión, el consumo y las exportaciones; acelerar el desembolso de la inversión pública; atraer capital privado y extranjero; y resolver definitivamente los proyectos pendientes o con dificultades.



Sobre los principales motores de crecimiento para el cuarto trimestre, el premier pidió debatir medidas que permitan acelerar la industria, la construcción y las exportaciones; identificar los grandes proyectos que requieren un mayor ritmo de ejecución y las obras que puedan concluirse antes de lo previsto para entrar en funcionamiento; determinar los mercados de exportación con potencial de expansión y proponer medidas para estimular la demanda interna.



El impulso al crecimiento debe ir acompañado de medidas para mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar los principales equilibrios de la economía, subrayó.



Para reforzar la responsabilidad en la ejecución, el jefe del Ejecutivo pidió que cada ministerio, organismo y localidad determine, desde ahora hasta finales de año, las tareas prioritarias que deberá completar cada mes, los resultados concretos esperados y las entidades, colectivos e individuos responsables de dirigirlas y ejecutarlas.



Según el programa, la conferencia debatirá la situación socioeconómica de septiembre y del tercer trimestre de 2026; la asignación y el desembolso de la inversión pública; la implementación de los programas de objetivos nacionales; la dirección y gestión del Gobierno y del primer ministro; y las principales tareas que deberán priorizarse en el próximo período./.