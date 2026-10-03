Vietnam y Sudáfrica buscan ampliar el espacio de cooperación económica y comercial

Pretoria (VNA) - En el marco de su visita oficial a Sudáfrica, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Hong Dien, asistió el 2 de octubre al Foro Empresarial Vietnam-Sudáfrica, celebrado en el Centro Naspers, en Ciudad del Cabo, para intercambiar sobre las perspectivas de cooperación económica, comercial y de inversión entre ambos países.



En el evento, Nguyen Hong Dien destacó el potencial de Sudáfrica, una de las mayores y más desarrolladas economías de África, con un importante papel en la economía regional y como puerta de entrada estratégica al mercado continental. El país cuenta con ventajas en recursos naturales y minerales, un mercado financiero avanzado, una infraestructura de transporte integral y una sólida capacidad industrial.



El vicepresidente de la Asamblea Nacional valoró los avances de las relaciones económicas y comerciales bilaterales. El comercio alcanzó 1.300 millones de dólares en 2025 y superó los 1.700 millones en los primeros siete meses de 2026, un 45% más interanual. Sudáfrica es el segundo mayor socio comercial de Vietnam y su mayor mercado de exportación en África, mientras Vietnam ocupa el quinto lugar entre los socios comerciales de Sudáfrica dentro de la ASEAN.



No obstante, consideró que estos resultados aún no corresponden al potencial de ambas partes. Sudáfrica cuenta con fortalezas en recursos naturales, industria, servicios y finanzas, además de su posición como puerta de entrada al mercado africano, mientras Vietnam destaca en producción, procesamiento y manufactura, agricultura, tecnología, electrónica, telecomunicaciones, comercio internacional y desarrollo de cadenas de valor, y constituye una puerta de entrada a la ASEAN.



Nguyen Hong Dien señaló que estas complementariedades ofrecen una base para ampliar no sólo el comercio, sino también las inversiones en sectores de alto valor añadido, como procesamiento y manufactura, transformación digital, inteligencia artificial, economía verde, energías renovables, explotación y procesamiento de minerales, agricultura de alta tecnología e industrias auxiliares. Estas áreas figuran entre las prioridades identificadas en el marco de la Asociación Estratégica bilateral.



Afirmó que la Asamblea Nacional y el Gobierno de Vietnam están dispuestos a coordinarse estrechamente con el Parlamento, el Gobierno y los organismos competentes de Sudáfrica para servir de puente entre las comunidades empresariales. Vietnam seguirá perfeccionando sus instituciones y mejorando la aplicación transparente y estable de las normas, en consonancia con sus compromisos internacionales, además de compartir experiencias y crear, conforme a la legislación, condiciones favorables para las empresas sudafricanas que inviertan y desarrollen sus negocios en el país, porque “el éxito de ustedes también es nuestro éxito”.



Asimismo, pidió a los organismos competentes de Sudáfrica que faciliten la llegada de empresas vietnamitas interesadas en estudiar y explorar oportunidades de inversión.



Por su parte, JP Van der Merwe, subdirector general de Inversiones de la Agencia de Promoción del Turismo, el Comercio y la Inversión del Cabo Occidental (Wesgro), presentó las fortalezas de la provincia, cuya economía orientada a las exportaciones está liderada por los servicios, que representan el 70% de su actividad. Con 7,6 millones de habitantes, Cabo Occidental registra un fuerte crecimiento en la captación de inversión extranjera directa, especialmente en software y tecnologías de la información, y busca atraer más inversiones de Asia.



JP Van der Merwe, subdirector general de Inversiones de la Agencia de Promoción del Turismo, el Comercio y la Inversión del Cabo Occidental (Wesgro), presenta las fortalezas de la provincia sudafricana. (Foto: VNA)



Van der Merwe destacó las oportunidades que ofrecen las empresas vietnamitas. Cabo Occidental importa de Vietnam productos electrónicos, textiles y prendas de vestir, calzado y artículos de cuero, productos químicos y equipos médicos, mientras que sus principales exportaciones al país asiático son maíz, frutas y flores. La provincia aspira a ampliar estos envíos, junto con productos industriales como embarcaciones y yates. Wesgro se comprometió a acompañar a las empresas vietnamitas y actuar como “centro de conocimiento económico” para facilitar su entrada en el mercado sudafricano.



En una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Van der Merwe señaló que, además de sus fortalezas tradicionales en agricultura y alimentación, el sector manufacturero de Vietnam despierta cada vez más interés. Aunque el número de empresas sudafricanas que invierten en Vietnam sigue siendo modesto, la expansión hacia la ASEAN abre nuevas oportunidades.



También destacó las ventajas competitivas de Vietnam, entre ellas un mercado de 100 millones de habitantes y un crecimiento económico superior al 6% de media durante los últimos cinco años, que alcanzó alrededor del 8% el año pasado. El empresariado sudafricano considera a Vietnam un país clave y una “plataforma” para ampliar las exportaciones y acceder al mercado de la ASEAN.



En el foro, Vu Ba Phu, director de la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, presentó el entorno de inversión y negocios de Vietnam y afirmó que el Ministerio está dispuesto a servir de puente y apoyar a las empresas de ambos países en la búsqueda de socios. Expresó su deseo de que los organismos de promoción, asociaciones y empresas sudafricanas participen más activamente en los programas en Vietnam, impulsen los intercambios B2B y establezcan relaciones de cooperación a largo plazo.



Trinh Duc Duy, subdirector de la Agencia de Energía y Petróleo del Ministerio de Industria y Comercio, destacó la importancia de la cooperación internacional en el sector energético, especialmente de la asociación estratégica en el comercio de carbón con Sudáfrica. Señaló que las empresas vietnamitas valoran el carbón sudafricano por su elevada calidad, adecuada para mezclarlo con otros tipos y optimizar el rendimiento de las centrales termoeléctricas, y propuso medidas para fortalecer la conexión empresarial y las oportunidades de inversión.



Al concluir el foro, las empresas de ambos países intercambiaron propuestas sobre la reforma administrativa, el entorno de inversión, las posibilidades de abrir una ruta aérea directa entre Vietnam y Sudáfrica y la cooperación en los sectores minero y metalúrgico.



Antes de salir de Sudáfrica para asistir a la 153ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-153), prevista para el 5 de octubre en el Centro Internacional de Conferencias de Arusha (AICC), en Arusha, Tanzania, Nguyen Hong Dien se reunió con representantes de la comunidad vietnamita en Cabo Occidental./.