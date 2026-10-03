Hanoi, punto de encuentro de las culturas de Vietnam y el mundo

Hanoi (VNA) - La segunda edición del Festival Cultural Mundial en Hanoi abre, desde la Ciudadela Imperial de Thang Long, Patrimonio Cultural Mundial, un espacio de intercambio donde convergen las tradiciones de Vietnam y otros países.



A través del arte, la gastronomía, los trajes, las artesanías y las experiencias directas, el evento acerca al público a diversas identidades culturales y fomenta el conocimiento mutuo, la cooperación y el desarrollo sostenible.



Un punto de encuentro cultural internacional



Celebrado del 1 al 4 de octubre de 2026, el Festival, organizado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Comité Popular de Hanoi, reúne a representantes de 50 países.



Bajo el tema “Convergencia del patrimonio - Creación del futuro”, la Ciudadela Imperial de Thang Long se convierte en un punto de encuentro de la cultura y el patrimonio mundial. Cada pabellón ofrece una mirada a una identidad propia a través de trajes tradicionales, instrumentos musicales, artesanías, juegos populares y rituales.



En el espacio cultural de Laos, los visitantes pueden degustar platos típicos, conocer productos artesanales y trajes tradicionales y disfrutar de espectáculos de danza y música. Destaca el tejido de brocado, con piezas como los pañuelos Pha Biang y las faldas Sinh, junto con productos de plata, bambú y ratán que reflejan la estrecha relación entre la cultura y la naturaleza.



Según Bounthavy Soundala, de la Embajada de Laos en Vietnam, estas artesanías no sólo muestran la destreza de los artesanos, sino que también reflejan la vida espiritual y la concepción de la vida del pueblo laosiano. La participación en el Festival constituye, a su juicio, un puente para fortalecer el conocimiento mutuo y la solidaridad y amistad especial entre los pueblos de ambos países.



Un espacio gastronómico que presenta platos emblemáticos de todo el mundo (Foto: VNA)



El espacio de Cuba presenta puros, café, bebidas elaboradas a partir de caña de azúcar, instrumentos musicales, trajes e imágenes de la arquitectura y la vida cultural del país. Las imágenes de La Habana y la guayabera, prenda masculina vinculada con la cultura del Caribe, atraen especialmente la atención de los visitantes.



El embajador adjunto de Cuba en Vietnam, Maiker Comendador Escalante, destacó que el Festival permite presentar de manera directa la imagen del país y su cultura, al tiempo que fortalece el intercambio, el entendimiento y la tradicional solidaridad y amistad entre los pueblos de ambas naciones.



El pabellón de Bélgica, organizado por su Embajada en coordinación con las Oficinas regionales de Flandes, Bruselas y Valonia, combina elementos históricos y contemporáneos. Los visitantes pueden conocer productos y expresiones culturales como los cómics, la gastronomía, la cerveza y los gofres, además de información sobre la educación.



Tu Minh, de la Embajada de Bélgica, señaló que el Festival brinda una oportunidad para acercar al público vietnamita, especialmente a los jóvenes, a la cultura, el país y el pueblo belgas mediante experiencias directas.



Durante el evento, los visitantes también pueden vestir trajes tradicionales, disfrutar de actuaciones y participar en talleres de gastronomía internacional. Las artes tradicionales vietnamitas, como cheo, tuong y cai luong, junto con actuaciones de artistas de Laos, Camboya, Filipinas, México, Israel, Rusia, India, Pakistán, Ucrania, Perú y Bangladesh, entre otros países, ofrecen un variado panorama cultural. El programa internacional de cine, con decenas de películas, permite además acercarse a diferentes culturas y experiencias humanas.



Camila, una visitante peruana, consideró que el Festival ofrece una oportunidad poco común para conocer las culturas de numerosos países en un mismo espacio. Para ella, aunque cada nación mantiene su identidad, todas convergen en el respeto a las diferencias, el intercambio cultural, la cooperación y la búsqueda del desarrollo sostenible.



Vongsouda Phapbounyang, estudiante laosiana de la Academia Diplomática de Vietnam, expresó su orgullo por presentar la cultura de su país y, al mismo tiempo, conocer y aprender de otras culturas. Nguyen Hong Anh, residente del barrio de Thanh Xuan, Hanoi, destacó la oportunidad de recorrer los pabellones con su familia y descubrir, especialmente, la gastronomía de distintos países.



Una vibrante muestra de diversas culturas crea un espacio único para el intercambio cultural (Foto: VNA)



Un puente para el intercambio cultural



La delegación de la Academia de Artes de Guangxi (China), integrada por 37 miembros, participó en el Festival con la obra de danza “Bajo la misma luna” (Chung thien quyen). Li Tian Thang, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores de la Academia y de la delegación artística, afirmó que el evento permite a jóvenes y artistas de distintos países encontrarse, intercambiar y aprender unos de otros.



Además de presentar la cultura china, la delegación busca conocer los valores culturales de otros países, especialmente de Vietnam, y fortalecer el intercambio profesional entre artistas.



Tu Minh, de la Embajada de Bélgica, destacó que la participación de 50 países refleja el interés de la comunidad internacional en el Festival y subrayó el papel de la cultura en la promoción de la imagen de los países y el fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos. Expresó asimismo el deseo de desarrollar más programas y proyectos culturales en el futuro.



Según Nguyen Phuong Hoa, directora del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y vicepresidenta permanente del Comité Organizador, la edición de este año coincide con el 50.º aniversario del ingreso de Vietnam en la UNESCO (1976-2026), en un momento en que el país desempeña un papel cada vez más activo en la cooperación cultural internacional.



La funcionaria señaló que el Festival constituye una actividad inaugural de la iniciativa “Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible” para 2027-2036, propuesta por Vietnam y recientemente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este contexto, la cultura no sólo debe preservarse y promoverse, sino también contribuir al diálogo, el entendimiento mutuo y el desarrollo sostenible, así como abrir nuevas oportunidades de conexión entre artistas, creadores y socios culturales.



Según el Comité Organizador, el Festival se extiende este año a distintos espacios, desde la Ciudadela Imperial de Thang Long hasta la zona peatonal del lago Hoan Kiem y la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam, con desfiles, exhibiciones de trajes tradicionales y programas de intercambio cultural. En conjunto, estas actividades ofrecen un panorama diverso y colorido de las culturas del mundo en Vietnam./.