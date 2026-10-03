Arte de los cinco continentes converge en Ciudadela Imperial de Thang Long

Hanoi (VNA) - La Ciudadela Imperial de Thang Long acogió el 2 de octubre una colorida velada artística en el marco del programa “Concierto de los Cinco Continentes”, con actuaciones de grupos vietnamitas e internacionales que acercaron al público las tradiciones culturales de Vietnam y otros países.



En el segundo día del Festival Cultural Mundial en Hanoi, desde las 16:00 horas, agrupaciones artísticas de Hanoi, unidades del Teatro Nacional de Artes Escénicas Tradicionales de Vietnam y grupos internacionales ofrecieron numerosas actuaciones.



El programa creó un espacio abierto de encuentro entre artistas y público, que pudo disfrutar de las actuaciones mientras recorría el recinto patrimonial y participaba en otras actividades del Festival.



Los artistas del Teatro de Cai Luong de Hanoi y del Teatro de Cheo de Hanoi interpretaron piezas como “Lien khuc Da co hoai lang”, “Lien khuc Tieng to long”, “Chung sac Mai Dao” y “Co doi Thuong Ngan”, entre otras, mostrando la riqueza de las artes tradicionales vietnamitas a residentes, visitantes y amigos internacionales.



Además de las actuaciones, el segundo día del Festival incluyó actividades culturales y gastronómicas, encuentros e intercambios con artistas de distintos países, creando un ambiente multicultural en el corazón de Hanoi.



En la Ciudadela Imperial de Thang Long también se organizaron proyecciones gratuitas de películas para adultos y niños, ofreciendo al público otra vía para acercarse al cine y a las historias culturales de diferentes países./.

VNA