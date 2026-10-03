Vietnam respalda el derecho a autodeterminación y proceso de descolonización

Nueva York (VNA) - Vietnam reafirmó su apoyo al derecho a la autodeterminación y a la promoción del proceso de descolonización durante un debate conjunto de la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



En la cita, celebrado el 2 de octubre en Nueva York, el ministro consejero Nguyen Hai Luu, representante permanente adjunto de Vietnam ante la ONU, declaró que el país respalda los objetivos universales de la descolonización y el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos de los 17 Territorios No Autónomos, de conformidad con la Carta de la ONU, la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y otras resoluciones pertinentes.



Vietnam aboga por un enfoque caso por caso que tenga en cuenta las circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales y culturales de cada territorio, así como los intereses y aspiraciones de sus habitantes, y promueve la descolonización por medios pacíficos, mediante el diálogo y la cooperación.



El diplomático destacó cuatro cuestiones clave. En primer lugar, las potencias administradoras deben seguir proporcionando información completa y actualizada de conformidad con el Artículo 73(e) de la Carta de la ONU, mientras que las actividades económicas y la explotación de recursos no deben perjudicar los intereses legítimos ni el bienestar de la población.



En segundo lugar, el sistema de la ONU debe continuar apoyando el desarrollo sostenible, la atención sanitaria, la educación, la prevención de desastres y el fortalecimiento de capacidades, así como ampliar las oportunidades de educación, formación profesional y desarrollo de recursos humanos para los habitantes de esos territorios.



Nguyen Hai Luu afirmó que, sobre la base de la experiencia histórica de una nación que sufrió el dominio colonial y luchó por su independencia, Vietnam comprende profundamente el valor de la independencia, la libertad y la autodeterminación. Reiteró el compromiso de Hanoi de cooperar constructivamente con la ONU, el Comité Especial de Descolonización, las potencias administradoras y las partes interesadas para lograr avances sustanciales en esta agenda.



Los países participantes coincidieron en que el proceso de descolonización aún no ha concluido, dado que 17 Territorios No Autónomos permanecen en la agenda de la ONU. Subrayaron el derecho a la autodeterminación, la importancia del diálogo y la cooperación con las potencias administradoras, así como la necesidad de promover el desarrollo socioeconómico y fortalecer las capacidades de sus poblaciones. Varios países expusieron además sus posiciones sobre cuestiones específicas, incluidas las relativas al Sáhara Occidental y las Islas Malvinas (Falkland).



La Resolución 1514 (XV), titulada “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” y aprobada por la Asamblea General de la ONU el 14 de diciembre de 1960, reafirma el derecho de los pueblos a la autodeterminación y sentó las bases del proceso de descolonización de la organización multilateral./.

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