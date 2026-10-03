Cooperación Vietnam-UNESCO se perfila como modelo exitoso, dinámico y sustantivo

Hanoi (VNA) - La cooperación entre Vietnam y la UNESCO es considerada por la organización y sus Estados miembros como uno de sus modelos de colaboración más exitosos, dinámicos, sustantivos y eficaces, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores Ngo Le Van ante la prensa con motivo del 50.º aniversario de las relaciones bilaterales (1976-2026).



Al hacer balance de las últimas cinco décadas, el funcionario destacó que Vietnam ha pasado de ser un miembro receptor de apoyo a convertirse en un socio activo, con capacidad para aportar y promover iniciativas propias.



En primer lugar, senaló, la participación de Vietnam en los mecanismos clave de la UNESCO ha ganado peso, con la asunción de diversos cargos en órganos como la Conferencia General, el Consejo Ejecutivo, el Comité del Patrimonio Mundial y los comités intergubernamentales sobre patrimonio cultural inmaterial y diversidad de las expresiones culturales.



En segundo lugar, el país ha pasado de participar a presentar iniciativas. Entre ellas destaca la propuesta del “Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible”, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2025 con el respaldo de 72 países y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de septiembre de 2026, con 103 copatrocinadores, para el período 2027-2036.



En tercer lugar, se ha profundizado la confianza política. La visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a la sede de la UNESCO en París en octubre de 2024, primera de un líder partidista a la organización, reafirmó el compromiso de Hanoi con el multilateralismo y el diálogo cultural. Durante su visita oficial a Vietnam en junio de 2025, la entonces directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, calificó al país como uno de los miembros más activos y como un “caso de éxito” en la preservación y promoción del patrimonio. Se prevé que el actual director general, Khaled El-Enany, visite la nación indochina a principios de diciembre próximo.



En cuarto lugar, la cooperación ha generado resultados concretos. Para septiembre de 2026, Vietnam contaba con 79 títulos y elementos patrimoniales inscritos o reconocidos por la UNESCO en sus 34 provincias y ciudades. Solo en 2025 obtuvo siete nuevos títulos, la cifra más alta en muchos años. Estos reconocimientos también contribuyen al desarrollo sostenible y al patrimonio común de la humanidad.



El proyecto musical "Pho Ben Doi" (Calle junto a la colina) actúa como una plataforma comunitaria que ayuda a Da Lat a cumplir los compromisos internacionales adquiridos al unirse a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO (UCCN) en el ámbito de la música, estatus reconocido en octubre de 2023. (Foto: VNA)



De cara a los próximos 50 años, Le Van enfatizó cuatro prioridades, entre ellas la implementación del Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible (2027-2036). Como país impulsor, Vietnam trabajará con la UNESCO y otros socios para convertir la resolución en acciones concretas, integrar la cultura en las políticas de desarrollo y promover las industrias culturales, la economía creativa y la educación patrimonial vinculada a medios de vida sostenibles.



Vietnam también reforzará su participación en los mecanismos de la UNESCO, presentará candidaturas y apoyará a ministerios, sectores y localidades en la preparación y protección de expedientes. Actualmente, la Comisión Nacional de Vietnam para la UNESCO asiste a 23 localidades en 48 expedientes de distintas categorías. El objetivo, subrayó Le Van, no es sólo aumentar los reconocimientos, sino convertir el patrimonio en un recurso para el desarrollo socioeconómico y una fuente de poder blando nacional.



Asimismo, Vietnam seguirá promoviendo iniciativas y acogiendo actividades internacionales de la UNESCO. Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026, organizó con la entidad el Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad, que reunió a 250 delegados y culminó con la adopción del Documento de Hanoi. En noviembre, coordinará la Conferencia Internacional sobre la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la ASEAN+4 y la conferencia de evaluación de la Red de Reservas de Biosfera Marinas e Insulares.



En diciembre, Vietnam recibirá al director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, y firmará el Acuerdo de Cooperación Vietnam-UNESCO para 2026-2030.



Si los últimos 50 años han marcado el camino de integración y contribución de Vietnam, el Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible abrirá, según Le Van, una nueva etapa en la que el país avanzará hacia una mayor participación en la configuración de la agenda cultural mundial./.