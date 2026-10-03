ASIAD 2026: Vietnam suma su tercer oro con el sepak takraw femenino

Hanoi (VNA) - La selección femenina vietnamita de sepak takraw derrotó hoy a Tailandia por 2-1 en la final de la modalidad por equipos de cuatro jugadoras de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026, revalidó el título conquistado en Hangzhou 2022 y aportó la tercera medalla de oro a la delegación nacional en esta edición.



Vietnam comenzó la final con confianza y aprovechó los ataques por ambos flancos de Tran Thi Ngoc Yen y Nguyen Thi Yen. La defensa en la red también respondió con solidez, lo que permitió al equipo tomar la iniciativa tras unos primeros minutos equilibrados.



Las vietnamitas mantuvieron la concentración y ampliaron progresivamente su ventaja. Ngoc Yen destacó por sus remates precisos, mientras que la capitana Nguyen Thi My reforzó el servicio y las tareas defensivas. Vietnam se adelantó 12-8 y después 14-10, antes de que Ngoc Yen anotara el punto decisivo para cerrar el primer set por 15-11.



Una jugadora vietnamita de sepak takraw durante el partido. (Foto: VNA)



En el segundo set, Tailandia reaccionó y tomó rápidamente una ventaja de 13-8. Las jugadoras dirigidas por la entrenadora Tran Thi Vui remontaron hasta igualar 13-13 y ponerse por delante 14-13. Sin embargo, algunos errores en defensa y en el servicio les impidieron cerrar el set. Tailandia empató 14-14 y se impuso finalmente por 17-15, igualando el marcador global.



En el set decisivo, Tailandia volvió a adelantarse, primero 3-0 y luego 4-1. Vietnam respondió con una remontada progresiva y, tras ponerse por delante 8-6, mantuvo la ventaja gracias a la eficacia ofensiva de Ngoc Yen y la solidez defensiva en la red.



Pese a los intentos de Tailandia por acortar distancias, las vietnamitas conservaron la calma en los momentos decisivos. Con el marcador 14-11, el último ataque tailandés salió fuera y Vietnam cerró el set por 15-11 para asegurar la victoria.



Con este triunfo, Vietnam revalidó el oro en la modalidad femenina por equipos de cuatro jugadoras, sumó su segundo título dorado en sepak takraw en los ASIAD 2026 y elevó a tres las medallas de oro de su delegación. El resultado confirma el rendimiento de la selección femenina vietnamita en esta disciplina continental./.