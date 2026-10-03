Vietnam y Canadá amplían nuevos espacios de cooperación

Ottawa (VNA) - La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Canadá marca un avance en las relaciones bilaterales, que amplían su agenda más allá del comercio y los intercambios entre pueblos hacia ámbitos como las cadenas de suministro, las tecnologías avanzadas, la seguridad energética, la defensa y la seguridad marítima.



Así lo afirmó Vina Nadjibulla, cofundadora y directora ejecutiva del Centro para la Política de Estado Estratégica (CSS), en una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Canadá sobre los resultados de la visita y las perspectivas de las relaciones tras su elevación al nivel de Asociación Estratégica.



Según la experta, uno de los principales resultados fue el inicio de la institucionalización del nuevo marco de relaciones. Ambos países acordaron intensificar los contactos de alto nivel, incluido el diálogo entre los ministros de Relaciones Exteriores, y consolidar mecanismos como el Comité Mixto de Economía, el Diálogo de Política de Defensa y el Diálogo Marítimo. También establecieron un Diálogo Agrícola y acordaron debatir la creación de un mecanismo de Diálogo sobre Seguridad y Aplicación de la Ley.



Los ministros de Relaciones Exteriores recibieron el encargo de elaborar un Plan de Acción para implementar la Asociación Estratégica, que, según Nadjibulla, será clave para convertir los compromisos políticos en programas concretos de cooperación.



La visita también generó resultados en energía y transición energética limpia, transporte marítimo, medio ambiente y normas agrícolas. La ampliación de los acuerdos sobre transporte aéreo podría facilitar vuelos directos de pasajeros y carga, mientras Vietnam decidió establecer una Oficina del Agregado de Defensa en Canadá.



Nadjibulla señaló que ambos países comparten intereses en mantener un sistema comercial abierto y basado en reglas, diversificar las relaciones económicas y reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro. Vietnam constituye para Canadá un socio relevante por su papel como economía comercial y manufacturera de la región, dentro de la ASEAN y como presidente en 2026 del Consejo del CPTPP.



Por su parte, Canadá aporta redes de relaciones y fortalezas complementarias, especialmente en Europa y el Indo-Pacífico, así como en energía, minerales críticos, finanzas y tecnologías avanzadas.



Aunque Vietnam y Canadá tienen diferentes posiciones geopolíticas, sistemas políticos y relaciones internacionales, la experta consideró que la cooperación puede apoyarse en intereses convergentes, como el comercio basado en reglas, la diversificación económica, la resiliencia de las cadenas de suministro y el apoyo al derecho internacional y las instituciones multilaterales.



Tres ámbitos prioritarios



Sobre la implementación de la Asociación Estratégica, Nadjibulla identificó tres ámbitos prioritarios.



El primero es la inversión y las cadenas de suministro. La siguiente etapa de las relaciones económicas dependerá de una mayor inversión bilateral y de una participación más profunda de las empresas canadienses en las redes de producción de Vietnam. El Comité Mixto de Economía podría desempeñar un papel central en la identificación de proyectos y la eliminación de obstáculos.



El segundo es la energía. El nuevo memorando abarca el gas natural licuado (LNG), el hidrógeno, las energías renovables, la gestión del carbono y las tecnologías para la transición energética. Ambas partes también intercambian opiniones sobre la posible cooperación en energía nuclear civil.



El tercero es la tecnología y la innovación, con orientaciones en inteligencia artificial, tecnología cuántica, semiconductores, ciberseguridad y gobernanza digital. Nadjibulla consideró necesario ampliar los proyectos mediante una mayor cooperación entre universidades, institutos de investigación y empresas, así como el intercambio de recursos humanos.



Según la experta, un indicador clave tras la visita será la capacidad de convertir los compromisos alcanzados en programas periódicos, proyectos concretos y mecanismos de cooperación sostenibles entre Vietnam y Canadá./.

VNA