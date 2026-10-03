El sur de Vietnam refuerza la cooperación para impulsar el desarrollo económico regional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh y las provincias y ciudades del Sudeste y el Delta del Mekong intensifican la cooperación para reestructurar el espacio económico, formar nuevos polos de crecimiento y elevar la competitividad internacional de la región, en línea con la Resolución N.º 27-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo regional y la organización del espacio de desarrollo nacional.

En el período 2023-2025, la cooperación entre Ciudad Ho Chi Minh y las localidades sureñas pasó del intercambio a la coordinación de proyectos concretos. En el Sudeste, las partes priorizaron las infraestructuras de transporte interregional, con la puesta en servicio de la autopista Bien Hoa-Vung Tau, la apertura al tráfico de la carretera de circunvalación 3 de Ciudad Ho Chi Minh, cuya finalización está prevista para 2026, el inicio de las obras de la circunvalación 4 y la colocación de la primera piedra de los puentes Phu My 2, Cat Lai y Dong Nai 2.

La plataforma de intercambio tecnológico registró más de 1,62 millones de visitas. En el Delta del Mekong, la cooperación se concentró en ampliar la red de atención sanitaria especializada, conectar los mercados comerciales y desarrollar las rutas turísticas “Paisajes de montañas y aguas” y “Caminos del aluvión”.

Plantas de producción en el Parque Industrial TMTC, perteneciente a la Zona Económica de la Puerta Fronteriza de Moc Bai, comuna de Ben Cau, provincia de Tay Ninh. (Fuente: VNA)

Para el período 2026-2030, Bui Minh Thanh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, destacó la necesidad de pasar de “coordinarse conjuntamente” a “construir conjuntamente”, mediante la formación de corredores económicos y vínculos a lo largo de las cadenas de valor. Según explicó, combinar las fortalezas de la ciudad en finanzas, tecnología y servicios con el potencial industrial, agrícola y logístico de las localidades permitirá crear un nuevo espacio de desarrollo.

Por su parte, Truong Van Liep, director del Departamento de Finanzas de Tay Ninh, señaló que las localidades deben adoptar una visión de cooperación basada en proyectos, coordinación espacial y articulación entre planificación e infraestructura.

A su vez, Hoang Vu Thanh, director del Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, indicó que las prioridades para 2026-2030 serán conectar las infraestructuras de transporte y logística; planificar cinturones económicos, industriales y urbanos; mejorar las cadenas de valor y atraer inversión extranjera directa (IED) y recursos internacionales mediante el Centro Financiero Internacional; y fortalecer la cooperación en ciencia y tecnología, digitalización y desarrollo de recursos humanos.

El economista Tran Du Lich consideró que Ciudad Ho Chi Minh desempeña un papel central en la coordinación de las cadenas de valor, la logística, las finanzas y la conexión internacional. Propuso un modelo basado en la complementariedad: el delta del Mekong como centro de producción y procesamiento agrícola y pesquero, el Sudeste como centro industrial y logístico, y Ciudad Ho Chi Minh como centro financiero, tecnológico y comercial y de conexión global./.