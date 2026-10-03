Localidades vietnamitas se esfuerzan por alcanzar metas de crecimiento de 2026

Hanoi (VNA) - Las localidades de todo el país valoraron las directrices eficaces y flexibles del Gobierno, que contribuyeron a los resultados socioeconómicos positivos de los primeros nueve meses, y reafirmaron su compromiso de cumplir las metas fijadas para 2026, durante una videoconferencia celebrada hoy entre el Gobierno y las autoridades locales.



El presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, informó que el Producto Interno Bruto Regional (PIBR) de la capital creció un 10,02% en el tercer trimestre, situando el crecimiento acumulado en cerca del 9%. La inversión social total aumentó un 19%, mientras el capital de inversión procedente del presupuesto estatal y gestionado por la ciudad se incrementó un 80%.



Las grandes inversiones en infraestructura han generado demanda en la construcción, los materiales, la ingeniería mecánica, el transporte y servicios conexos. No obstante, Hanoi afronta elevados inventarios industriales y un crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 4,91% en los primeros nueve meses, superior a la media nacional.



En la próxima etapa, Hanoi acelerará las inversiones, apoyará la producción y las actividades empresariales y mantendrá los precios bajo control. Dai Thang propuso al Gobierno seguir destinando recursos a proyectos nacionales de infraestructura y conexiones regionales, especialmente la carretera de circunvalación n.º 5, las líneas ferroviarias nacionales y los nodos de transporte con otras localidades. También pidió aplicar pronto el nuevo mecanismo de fijación de precios del suelo establecido en la Resolución 21-NQ/TW.



Por su parte, Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que, tras crecer un 9,8% en los primeros nueve meses, la urbe aspira a superar el 13,25% en el cuarto trimestre para lograr un crecimiento de dos dígitos en 2026. También prevé recaudar un billón de dongs (38,35 mil millones de dólares) y ejecutar el 100% del capital de inversión pública.



Para ello, la ciudad trabaja en resolver los obstáculos relacionados con los trámites de tierras, el despeje de terrenos, el capital y la mano de obra, además de acelerar proyectos y fomentar la producción industrial, las exportaciones, el consumo, el turismo y el comercio. Asimismo, reforzará la conectividad del transporte regional y continuará concretando la Ley de Desarrollo Urbano, con 36 resoluciones adicionales previstas para octubre y unas 40 durante la sesión de fin de año.



En Ninh Binh, el presidente del Comité Popular provincial, Nguyen Thanh Binh, destacó el crecimiento del PIBR del 11,31% en los primeros nueve meses, el quinto mayor del país. Sin embargo, la provincia sólo ha desembolsado el 37,3% del capital de inversión pública asignado por el Primer Ministro.



Como prioridad para el cuarto trimestre, Ninh Binh ha fijado responsabilidades y plazos específicos para cada proyecto, con el objetivo de desembolsar el 100% del capital financiado por el presupuesto central a finales de noviembre o principios de diciembre. También propuso incluir la autopista Ninh Binh-Son La en el plan maestro de la red vial para 2021-2030, con visión a 2050.



Mientras tanto, Son La registró un crecimiento del PIBR de sólo 5,59% en los primeros nueve meses, debido principalmente a su elevada dependencia de la generación y distribución de electricidad, especialmente hidroeléctrica. Este sector representa el 18,04% de su PIBR y el 64,94% de la industria y construcción. Para cumplir su meta anual, la provincia necesita crecer más del 13,8% en el cuarto trimestre.



El presidente del Comité Popular provincial, Nguyen Dinh Viet, reconoció que se trata de una meta muy ambiciosa. Para alcanzarla, Son La creó cuatro grupos de trabajo encabezados por vicepresidentes del Comité Popular, encargados de resolver dificultades y acelerar proyectos de energía solar, industria, construcción y servicios. La medida busca diversificar los motores de crecimiento y reducir la dependencia de la energía hidroeléctrica y de sectores vulnerables a las condiciones meteorológicas.



Asimismo, la provincia coordina con los ministerios y sectores la documentación necesaria para solicitar la aprobación de la política de inversión de la autopista Moc Chau-Son La-Dien Bien, infraestructura que se espera genere nuevas oportunidades de desarrollo para la localidad y la región noroccidental./.

VNA