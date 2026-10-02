Presidente del Parlamento de Vietnam felicita al reelegido titular de Duma Estatal de Rusia

En el marco de su visita de Estado a Rusia, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reunió con el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin. Además, depositó coronas de flores ante el Monumento al Presidente Ho Chi Minh y la Tumba del Soldado Desconocido en Moscú.