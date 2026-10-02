Política

Presidente del Parlamento de Vietnam felicita al reelegido titular de Duma Estatal de Rusia

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, felicitó a Vyacheslav Volodin por su reelección como presidente de la Duma Estatal de Rusia.

Vyacheslav Volodin fue reelegido presidente de la Duma Estatal rusa (Cámara Baja) con 406 votos de los 442 diputados participantes. Foto: IRNA/VNA
Vyacheslav Volodin fue reelegido presidente de la Duma Estatal rusa (Cámara Baja) con 406 votos de los 442 diputados participantes. Foto: IRNA/VNA

Hanoi, 2 oct (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, envió el 1 de octubre una carta de felicitación a Vyacheslav Volodin por su reelección como presidente de la Duma Estatal de de Rusia./.

VNA
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