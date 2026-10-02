Presidente del Parlamento de Vietnam felicita al reelegido titular de Duma Estatal de Rusia

Hanoi, 2 oct (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, envió el 1 de octubre una carta de felicitación a Vyacheslav Volodin por su reelección como presidente de la Duma Estatal de de Rusia./.
Máximo dirigente de Vietnam continúa su visita en Rusia
En el marco de su visita de Estado a Rusia, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reunió con el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin. Además, depositó coronas de flores ante el Monumento al Presidente Ho Chi Minh y la Tumba del Soldado Desconocido en Moscú.