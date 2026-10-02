Líder vietnamita pide impulsar el desarrollo de la educación física y el deporte

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, enfatizó hoy que la salud y la condición física de la población forman parte de la fuerza nacional, y que el desarrollo de la educación física y el deporte constituye una vía importante para construir esta base.

Al presidir una reunión sobre la implementación de la Resolución 08-NQ/TW del 1 de diciembre de 2011 del Buró Político sobre el fortalecimiento del liderazgo del Partido para impulsar el desarrollo de la educación física y el deporte hasta 2020, y la Conclusión 70-KL/TW, del 31 de enero de 2024 del Buró Político sobre el desarrollo de la educación física y el deporte en la nueva etapa, el mandatario señaló que estos ámbitos no deben considerarse únicamente como sectores socioculturales, sino también como parte de la estrategia de desarrollo humano, mejora de la calidad de la población y formación de los recursos humanos del país.

El líder pidió prestar especial atención al deporte escolar, revisar las condiciones de instalaciones, equipamientos y profesores, así como estudiar mecanismos para el uso compartido de las instalaciones deportivas públicas fuera del horario escolar.

El sistema educativo debe ayudar a los alumnos a formar hábitos de actividad física para toda la vida y, al mismo tiempo, detectar tempranamente los talentos deportivos.

En las zonas industriales, urbanas y nuevos núcleos residenciales, los espacios para la práctica deportiva deben incluirse en la planificación; donde todavía no sea posible realizar nuevas inversiones, se deben aprovechar mejor las instalaciones existentes.

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, en coordinación con los Ministerios de Salud y de Educación y Formación, debe estudiar la elaboración de un conjunto de indicadores sobre la condición física, el nivel de actividad y el acceso a la educación física y el deporte, inicialmente para niños, estudiantes, trabajadores y personas mayores.

Esto permitirá identificar los grupos de población con insuficiente actividad física, las zonas que carecen de condiciones para practicar deporte y los factores que dificultan mantener una actividad regular, subrayó.

En cuanto al deporte de alto rendimiento, es necesario cambiar el modelo de inversión hacia una mayor concentración y focalización, y desarrollar el talento mediante un proceso a largo plazo, desde la detección y selección hasta la formación, la competición internacional y la preparación de las nuevas generaciones.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

De acuerdo con el máximo dirigente, los resultados de los Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games) no deben ser el único criterio para evaluar la inversión en el deporte de élite. Cada ciclo debe contar con objetivos, atletas prioritarios, entrenadores responsables y soluciones integrales en materia de ciencia, medicina, nutrición, recuperación, psicología y competición internacional.

El líder propuso construir un modelo de desarrollo de atletas de alto rendimiento basado en un proceso que incluya detección temprana, selección adecuada, formación sistemática, inversión focalizada, competición internacional, atención integral, evaluación periódica y preparación de las nuevas generaciones, con miras a establecer un sistema capaz de formar continuamente atletas de nivel continental y mundial.

La ciencia, la tecnología y los datos deben convertirse en la base de la formación, gestión y desarrollo deportivo. Es necesario conectar hospitales, universidades, institutos de investigación, centros de entrenamiento y expertos en una red de ciencia, medicina, nutrición y recuperación deportiva; impulsar la aplicación de tecnología y datos en la selección, el entrenamiento, el análisis del rendimiento, la prevención de lesiones y la personalización de la formación; y completar pronto una base de datos unificada sobre la educación física y el deporte.

Por último, solicitó estudiar el desarrollo de la economía deportiva hacia la formación de un ecosistema integral, cambiando el enfoque de “el Estado construye y el Estado opera” a “el Estado crea las condiciones, la sociedad invierte, el mercado opera y el Estado supervisa”./.

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