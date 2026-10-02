Concluye en Hanoi el Foro Marítimo de Vietnam 2026

Hanoi (VNA) – El viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong afirmó que no se puede construir una nación marítima fuerte únicamente con recursos internos o externos, sino mediante la capacidad de transformar los recursos en fortaleza nacional y en contribuciones prácticas a la región y a la comunidad internacional, durante su intervención de clausura del Foro Marítimo de Vietnam 2026, celebrado hoy aquí.



Organizado por la Academia Diplomática de Vietnam, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, el foro incluyó más de 20 ponencias y decenas de intercambios y propuestas de políticas en diversas sesiones temáticas.



Las sesiones se centraron en la movilización de recursos y el fortalecimiento de la conectividad internacional para el desarrollo sostenible del sector marítimo; la ciencia, la tecnología y la gobernanza marina en la nueva era; así como el fortalecimiento de la cooperación internacional para proteger el medio ambiente y promover los valores de las comunidades costeras.



Manh Cuong valoró las discusiones sustantivas del foro y señaló que estas pusieron de manifiesto una exigencia clara: la cooperación internacional debe traducirse en capacidades propias de Vietnam. El capital, la tecnología y los conocimientos externos solo pueden convertirse en fuentes de fortaleza marítima cuando contribuyen al desarrollo de los recursos humanos, los datos, los procesos y la capacidad de operación autónoma del país, afirmó.

El viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong habla en la cita (Fuente: VNA)

El funcionario destacó cuatro puntos clave extraídos del foro.



En primer lugar, la cooperación y la integración internacionales constituyen pilares para fortalecer el potencial marítimo. Ante la creciente complejidad y el carácter transfronterizo de los desafíos marítimos, ningún país puede afrontarlos mediante acciones unilaterales. Las ventajas derivadas de la posición geográfica marítima en la región son condiciones, no resultados. La posición geográfica solo se convierte en una posición estratégica cuando se traduce en contribuciones y funciones concretas que Vietnam pueda desempeñar eficazmente, señaló.



En segundo lugar, la cooperación y la integración internacionales deben transformarse en recursos para desarrollar una economía marítima verde, moderna y competitiva a escala mundial. Vietnam debe asumir un papel más proactivo en la configuración de la cooperación y en la selección de proyectos que atraigan inversiones, faciliten la transferencia de tecnología, desarrollen los recursos humanos y fortalezcan los vínculos con las empresas nacionales.



En tercer lugar, la ciencia, la tecnología, la innovación y los datos marinos deben servir de base para una gobernanza marina moderna, afirmó Cuong. Los datos y conocimientos sobre el mar se están convirtiendo en recursos estratégicos para la gobernanza, la elaboración de pronósticos y la formulación de políticas. La cooperación científica y tecnológica debe ir más allá de los intercambios académicos para generar tecnologías, productos, modelos de gobernanza y nuevas capacidades para Vietnam.



En cuarto lugar, las personas, las comunidades, las empresas y los ecosistemas deben situarse en el centro de la cooperación y la integración internacionales para construir un espacio marítimo sostenible, señaló. La cooperación internacional debe ayudar a la población local a acceder a tecnologías verdes, apoyar a las empresas para que cumplan las normas internacionales y crear medios de vida sostenibles, al tiempo que promueve la cultura marítima como un recurso blando que conecte a Vietnam con el mundo.



Según el funcionario, la cooperación internacional debe fortalecer las capacidades internas, permitiendo a Vietnam realizar contribuciones más prácticas a la región y a la comunidad internacional. Un Vietnam marítimo más fuerte también debe contribuir en mayor medida a la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible, subrayó.



El viceministro expresó su esperanza de que los debates del foro se traduzcan en más programas de investigación, proyectos de políticas e iniciativas de cooperación con socios.



El Ministerio de Relaciones Exteriores revisará exhaustivamente las opiniones y coordinará con los ministerios, sectores y localidades para consolidar las recomendaciones y presentarlas a las autoridades competentes en apoyo de la implementación de la Resolución No. 20-NQ/TW, al tiempo que conectará las propuestas concretas con los socios interesados, afirmó.



El Ministerio también estudiará la posibilidad de convertir el Foro Marítimo de Vietnam en un evento anual y en un canal de consulta sobre políticas y de conexión para la cooperación que acompañe la implementación de la Resolución, añadió./.



