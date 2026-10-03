Líder vietnamita destaca papel de veteranos de Seguridad Pública Popular en la protección de seguridad nacional

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió y pronunció hoy un discurso en el II Congreso Nacional de la Asociación de Veteranos de la Seguridad Pública Popular de Vietnam, período 2026-2031, celebrado en Hanoi.

Según el informe presentado en el Congreso, durante su primer mandato (2023-2026), la Asociación, fundada el 16 de agosto de 2023, estableció una organización estable en tres niveles conforme al nuevo modelo administrativo, con más de 150 mil miembros. Fue reconocida como organización de masas a la que el Partido y el Estado encomiendan tareas y como miembro del Frente de la Patria de Vietnam en todos los niveles.

La Asociación cumplió numerosas tareas encomendadas por el Partido, el Estado, el Ministerio de Seguridad Pública y el Frente de la Patria, especialmente en el movimiento de gran unidad nacional, el movimiento de todo el pueblo para proteger la seguridad nacional y otras campañas patrióticas.

El Congreso evaluó los resultados del primer mandato y debatió el programa de acción para 2026-2031, con énfasis en la educación de las tradiciones revolucionarias a las jóvenes generaciones y el trabajo de movilización de masas. El teniente general Le Quy Vuong, ex viceministro de Seguridad Pública, fue reelegido presidente de la Asociación.

Delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)

En su discurso, el secretario general y presidente To Lam destacó la importancia del Congreso y expresó su respaldo a las orientaciones y objetivos adoptados. Pidió a la Asociación seguir promoviendo las cualidades de la Seguridad Pública Popular revolucionaria, cumplir las tareas encomendadas y convertirse en una fuerza clave del movimiento de todo el pueblo para proteger la seguridad nacional.

​Ante la aparición de nuevas amenazas a la seguridad y nuevos tipos de delitos, subrayó la importancia de promover el patriotismo, generar consenso, consolidar la “postura de defensa basada en el apoyo de las masas” y aprovechar los recursos de la ciudadanía. Instó a los veteranos a coordinarse con las fuerzas de Seguridad Pública y las autoridades locales para contribuir a la gestión de la seguridad y el orden desde las bases.

También propuso fortalecer la educación de las jóvenes generaciones sobre las tradiciones patrióticas y de la Seguridad Pública Popular, en coordinación con la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y el Ministerio de Educación y Formación, para llevar estos programas a escuelas, comunas, barrios y zonas administrativas especiales.

Reiteró además que los miembros de la Asociación, con su experiencia y prestigio, deben contribuir a la educación política e ideológica, elevar la conciencia de alerta de la población, rechazar las opiniones erróneas y hostiles y promover los valores positivos en sus comunidades.

Finalmente, solicitó construir una Asociación políticamente sólida y moderna, y que cada miembro mantenga una formación permanente, promueva las cualidades de la Seguridad Pública Popular revolucionaria y sea un ejemplo para las jóvenes generaciones y la población./.

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