Vietnam registra en nueve meses mayor desembolso de IED de los últimos cinco años

Hanoi (VNA) - La inversión extranjera directa (IED) registrada en Vietnam alcanzó 50,36 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, un aumento interanual del 76,4%, mientras que el capital desembolsado ascendió a 21,07 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado en igual período de los últimos cinco años.



Según el informe sobre la situación socioeconómica del tercer trimestre y los primeros nueve meses del año, publicado hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, la IED registrada, que incluye el capital de nuevos proyectos, las ampliaciones de proyectos existentes y las aportaciones de capital y compras de acciones, sumó 50,36 mil millones de dólares hasta el 30 de septiembre.



En particular, se concedieron licencias a 3.108 nuevos proyectos, por un capital total de 29,24 mil millones de dólares, un aumento del 6,2% en el número de proyectos y de 2,4 veces en el capital frente al mismo período de 2025.



La industria de procesamiento y manufactura encabezó la captación de IED en nuevos proyectos, con 13,38 mil millones de dólares, equivalentes al 45,8% del total. Le siguieron el transporte y almacenamiento, con 5,14 mil millones (17,6%), y otros sectores, con 10,71 mil millones (36,6%).



Entre los 79 países y territorios con nuevos proyectos autorizados en Vietnam, Singapur ocupó el primer lugar, con 9,26 mil millones de dólares (31,7%), seguido de Corea del Sur, con 5,7 mil millones (19,5%); Luxemburgo, 4,99 mil millones (17,1%); Hong Kong (China), 3,01 mil millones (10,3%); China, 2,27 mil millones (7,8%); Japón, 1,56 mil millones (5,3%); y Países Bajos, 438,5 millones (1,5%).



Las empresas IED adoptan modelos de producción modernos para mejorar la productividad y la calidad de los productos, así como incrementar su competitividad en el mercado internacional. (Foto: VNA)



Por otra parte, 948 proyectos autorizados en años anteriores registraron ampliaciones de capital por un total de 14,15 mil millones de dólares, un 25,1% más que en el mismo período de 2025.



Al sumar el capital de los nuevos proyectos y las ampliaciones, la industria de procesamiento y manufactura recibió 21,82 mil millones de dólares, el 50,3% del total. Las actividades inmobiliarias captaron 6.940 millones (16%), mientras que otros sectores recibieron 14,63 mil millones (33,7%).



Asimismo, los inversores extranjeros realizaron 2.335 operaciones de aportación de capital y compra de acciones por un valor total de 6,97 mil millones de dólares, un aumento interanual del 44%.



El capital de IED desembolsado durante los primeros nueve meses se estimó en 21,07 mil millones de dólares, un 12,1% más que en igual período del año anterior. La industria de procesamiento y manufactura concentró 17,4 mil millones, el 82,6% del total; las actividades inmobiliarias, 1,59 mil millones (7,5%); y la producción y distribución de electricidad, gas, agua caliente, vapor y aire acondicionado, 723,4 millones (3,4%).



Inversión de Vietnam en el extranjero



Durante los primeros nueve meses, Vietnam obtuvo certificados de inversión para 121 proyectos en el extranjero, con un capital total de 1,28 mil millones de dólares, un aumento interanual del 80,9%. Además, 32 proyectos ajustaron su capital, con un incremento de 1,49 mil millones de dólares, 10,8 veces más que en el mismo período del año anterior.



En total, la inversión de Vietnam en el extranjero, incluidos el capital de nuevos proyectos y el capital ajustado, alcanzó 2,77 mil millones de dólares, 3,3 veces más que en igual período de 2025.



El transporte y almacenamiento recibió 602,4 millones de dólares (21,7%); la producción y distribución de electricidad, gas, agua caliente, vapor y aire acondicionado, 585,8 millones (21,1%); la agricultura, silvicultura y pesca, 516,6 millones (18,6%); y la industria de procesamiento y manufactura, 320,1 millones (11,5%).



Desde principios de año, Vietnam ha invertido en 36 países y territorios. Laos encabezó la lista con 669 millones de dólares (24,1%), seguido de Camboya, con 486,5 millones (17,5%); India, con 357,2 millones (12,9%); e Indonesia, con 340,2 millones (12,3%), entre otros mercados./.