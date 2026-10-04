Vietnam revisará el Plan VIII de Electricidad y eliminará obstáculos a la inversión

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam revisará y ajustará el Plan VIII de Electricidad y modificará la Ley de Electricidad para eliminar obstáculos y facilitar la movilización de recursos destinados a proyectos de generación y redes eléctricas, informó el viceministro Truong Thanh Hoai en la rueda de prensa ordinaria del Gobierno correspondiente a septiembre de 2026.



Según el funcionario, la demanda eléctrica crece alrededor de un 10% anual, mientras que los proyectos de generación y redes requieren mucho tiempo. Por ello, la energía solar en tejados constituye una solución de rápida implementación, al no requerir expropiación ni liberación de terrenos y contribuir a reducir la presión sobre la red de transmisión.



La capacidad total instalada de energía solar en tejados alcanza unos 11 000 MWp, según el Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN). El Gobierno promueve esta fuente mediante la Directiva No. 10, que alienta a organizaciones y particulares a instalar sistemas solares para autoconsumo y sistemas de almacenamiento. El objetivo es que cada año alrededor del 10% de las oficinas públicas y de los hogares instalen estos sistemas.



El Plan VIII asigna a cada localidad metas de desarrollo de la energía solar en tejados. El Ministerio también ha solicitado a los Comités Populares provinciales aplicar medidas de apoyo, mientras algunas localidades ya las han establecido.



Respecto al Plan VIII, Truong Thanh Hoai señaló que su ejecución se ha retrasado por diversas razones. Para cumplir los objetivos de 2030, el Ministerio revisará y modificará la Ley de Electricidad y ajustará el Plan VIII para sustituir y actualizar los proyectos de generación retrasados, conforme a las resoluciones de la Asamblea Nacional y las instrucciones del primer ministro.



El Ministerio prevé presentar el proyecto de modificación de la Ley de Electricidad durante el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de octubre de 2026. Conforme a la descentralización de competencias, las autoridades locales son responsables de los proyectos de generación y redes ubicados en sus territorios.



El viceministro también destacó la necesidad de aplicar medidas de ahorro energético para responder al crecimiento de la demanda y apoyar el desarrollo económico.





Política crediticia para responder a las necesidades de capital



Por su parte, el vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam Pham Thanh Ha informó que al 30 de septiembre el saldo crediticio del sistema se situó en unos 20,75 cuatrillones de dong (789 mil millones de dólares), un 11,59% más que a finales de 2025 y un 16,69% interanual.

El vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam Pham Thanh Ha responde a preguntas de la prensa. (Foto: VNA)

El Banco Estatal ha ampliado el margen de las entidades crediticias para financiar sectores prioritarios, obras y proyectos clave. Determinados créditos para vivienda social, parques industriales y zonas francas, turismo, así como grandes proyectos con efectos de difusión y vinculación regional, no se contabilizan en el saldo sujeto a control.



En agosto, el Banco Estatal promovió un programa de crédito para los motores de crecimiento y las pequeñas y medianas empresas. El número de bancos participantes aumentó de cuatro a 19, con un volumen de unos 409 billones de dong (15,55 mil millones de dólares). Hasta ahora, 10 bancos han desembolsado créditos a 12.900 clientes, por unos 18,6 billones de dong (707 millones de dólares), con tasas de interés entre 1 y 3,6 puntos porcentuales inferiores a las habituales.



Para el cuarto trimestre, el Banco Estatal continuará perfeccionando el marco jurídico y orientando el crédito hacia los sectores prioritarios y motores del crecimiento, manteniendo el control sobre las áreas de riesgo.



El sector bancario también intensificará los programas de crédito preferencial para las pequeñas y medianas empresas, los sectores agroforestal y pesquero, el arroz de alta calidad y bajas emisiones en el delta del Mekong, la vivienda social y la infraestructura eléctrica y de transporte y tecnologías estratégicas.



Asimismo, seguirá apoyando al Banco de Políticas Sociales para ampliar los créditos destinados a los beneficiarios de los Programas de Objetivos Nacionales, conforme a las instrucciones del Gobierno./.