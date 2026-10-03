Vietnam registra en nueve meses un aumento de nuevas empresas

Hanoi (VNA) - El número de empresas de nueva creación en Vietnam aumentó en los primeros nueve meses de 2026, mientras que el capital registrado promedio también creció, aunque las salidas del mercado continuaron en niveles elevados, según un informe sobre la situación socioeconómica del tercer trimestre y los nueve primeros meses, publicado hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas.



En septiembre se registraron cerca de 11.600 nuevas empresas, con un capital total de casi 175,8 billones de dong (6,68 mil millones de dólares) y unos 75.500 trabajadores. Frente a agosto, estas cifras representaron disminuciones del 4,9% y 7,2% en el número de empresas y el capital, respectivamente, mientras que los trabajadores aumentaron un 25,0%. En términos interanuales, el número de nuevas empresas cayó un 31,1%, el capital aumentó un 6,0% y los trabajadores disminuyeron un 22,2%.



El capital registrado promedio por nueva empresa alcanzó 15,2 mil millones de dong (578 mil dólares), un 2,4% menos que en agosto, pero un 53,9% más que en septiembre de 2025. Además, unas 8.700 empresas reanudaron sus operaciones, un 8,1% menos que en agosto y un 18,9% menos interanual.



En los primeros nueve meses, Vietnam registró cerca de 149.700 nuevas empresas, con un capital de 1,884 billones de dong (71,63 mil millones de dólares) y más de 733.100 trabajadores. El número de empresas aumentó un 3,2% interanual y el capital un 32,7%, mientras que los trabajadores disminuyeron un 16,1%.



El capital promedio por nueva empresa fue de 12,6 mil millones de dong (479 mil dólares), un 28,5% más interanual. El capital adicional incorporado a la economía superó los 5 cuatrillones de dong (190,11 mil millones de dólares), un 6,1% más.



Por su parte, casi 74.300 empresas reanudaron sus actividades, un 14% menos que en el mismo período de 2025. En conjunto, las nuevas empresas y las que retomaron sus operaciones superaron las 223.900 en nueve meses, un 3,2% menos interanual, con un promedio mensual de unas 24.900.



Servicios concentra la mayor parte de las nuevas empresas



Los servicios concentraron casi 111.200 nuevas empresas en nueve meses, un 0,1% menos interanual. Industria y construcción registraron más de 36.900, un 14,1% más, mientras que agricultura, silvicultura y pesca contabilizaron 1.558, un 17% más.



Por actividades, la construcción sumó cerca de 15.000 nuevas empresas, un 33,0% más; transporte y almacenamiento, más de 10.300 (24,8%); y alojamiento y restauración, 6.709 (23,5%). El sector inmobiliario registró 4.535 nuevas empresas, un 10,9% más, mientras que producción y distribución de electricidad, agua y gas alcanzó 1.707, un 53,1% más.



El comercio mayorista y minorista y la reparación de automóviles y motocicletas continuaron encabezando la lista, con 59.798 nuevas empresas, aunque un 3,4% menos interanual. La industria manufacturera registró 19.380, un 0,5% menos.



Persisten las salidas del mercado



En septiembre, 3.671 empresas suspendieron temporalmente sus actividades, un 31% menos que en agosto y un 19,6% menos interanual. Otras 9.371 cesaron sus actividades a la espera de completar los procedimientos de disolución, un 23,9% más mensual y un 52,1% más interanual. Un total de 7.918 empresas completaron dichos procedimientos, un 17,8% menos que en agosto, pero un 89,3% más que en septiembre de 2025.



En nueve meses, cerca de 89.800 empresas suspendieron temporalmente sus actividades, un 9,7% menos interanual, mientras que unas 33.500 cesaron sus operaciones a la espera de completar la disolución, un 37% menos. Sin embargo, más de 48.700 completaron los procedimientos de disolución, un 118,8% más. En promedio, unas 19.100 empresas abandonaron el mercado cada mes.



La presión de salida fue especialmente visible en sectores con gran número de empresas. El comercio mayorista y minorista y la reparación de automóviles y motocicletas registraron 18.579 disoluciones, un 129,0% más, frente a 59 798 nuevas empresas, un 3,4% menos.



La industria manufacturera tuvo 5.253 disoluciones, un 114,8% más; la construcción, 3.646 (128,2%); el sector inmobiliario, 2.813 (123,3%); y transporte y almacenamiento, 1.954 (126,2%).



Estos datos reflejan que, junto con el aumento de nuevas empresas, numerosos sectores siguen afrontando procesos de reestructuración y selección del mercado.



Phi Thi Huong Nga, jefa de la División de Estadísticas de Industria y Construcción de la Oficina Nacional de Estadísticas, señaló que, para convertir las expectativas optimistas de las empresas en resultados concretos durante el cuarto trimestre, las autoridades deben seguir de cerca las fluctuaciones del mercado y mantener estables los precios de las materias primas y materiales de construcción.



También recomendó resolver los problemas relacionados con la liquidación de las deudas pendientes de construcción básica para liberar los flujos de efectivo de los contratistas, facilitar el acceso a créditos preferenciales con tasas de interés razonables y acelerar los procedimientos de concesión y prórroga de licencias para la explotación de minas de materiales de construcción ordinarios destinadas a proyectos clave./.

VNA