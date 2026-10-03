Proponen medidas para mejorar calidad del mercado bursátil de Vietnam

Hanoi (VNA) - El viceministro de Finanzas Nguyen Duc Chi expuso cuatro grupos de tareas para mantener la mejora de la clasificación del mercado de valores de Vietnam y seguir elevando su calidad, durante la conferencia de prensa periódica del Gobierno correspondiente a septiembre, celebrada hoy en Hanoi.



En primer lugar, se continuará perfeccionando el marco jurídico. Está previsto que el Gobierno presente a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para modificar y complementar la Ley de Valores, a fin de que sea examinado y aprobado en el segundo periodo de sesiones de la XVI Legislatura, previsto para este mes.



Las modificaciones responderán a las necesidades derivadas de la mejora de la clasificación del mercado y se adaptarán a los avances en ciencia y tecnología, inteligencia artificial y transformación digital, mediante la exploración de esquemas piloto controlados. También se reducirán determinados requisitos empresariales y procedimientos administrativos para facilitar la participación en el mercado.



En segundo lugar, se ampliará la oferta de capital y se diversificarán los productos financieros. El Ministerio de Finanzas presentó al Gobierno normas sobre ofertas públicas iniciales (OPI) vinculadas a la cotización, con el objetivo de facilitar la salida a bolsa de empresas, especialmente de grandes compañías con un sólido gobierno corporativo.



Asimismo, propuso modificar la Ley de Inversión para aclarar y facilitar la participación de inversores extranjeros, incluida la definición de los límites de propiedad foránea en las empresas cotizadas. También planteó medidas para desarrollar el mercado de bonos corporativos, diversificar los productos, fomentar la emisión de bonos, incluidos los verdes, y desarrollar instrumentos derivados.



En tercer lugar, se fomentará la demanda de inversión y se ampliará la base de inversores institucionales, elevando su participación en el mercado bursátil vietnamita. Duc Chi destacó que se trata de una tarea clave para garantizar su desarrollo sostenible.



El Ministerio de Finanzas coordinará con el Banco Estatal de Vietnam y otros ministerios y sectores la revisión y simplificación de los procedimientos administrativos para facilitar el acceso de los inversores extranjeros. También completará la puesta en marcha del mecanismo de contraparte central (CCP) para la compensación y liquidación, contribuyendo a mantener la mejora de la clasificación del mercado y sentando las bases para su mayor desarrollo.



En cuarto lugar, se seguirá modernizando y fortaleciendo la gestión y supervisión del mercado para garantizar la transparencia, prevenir y detectar infracciones y sancionarlas oportunamente, al tiempo que se protegen los derechos e intereses legítimos de sus participantes.



El viceministro de Finanzas Nguyen Duc Chi interviene en la conferencia de prensa. (Foto: VNA)



Sobre las perspectivas y medidas para alcanzar un crecimiento de dos dígitos en 2026, Duc Chi señaló que la situación socioeconómica del tercer trimestre y de los primeros nueve meses continuó mostrando resultados positivos, mientras la macroeconomía se mantuvo básicamente estable. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 9,95% interanual en el tercer trimestre y un 9,01% en los primeros nueve meses.



La agricultura, la silvicultura y la acuicultura registraron un crecimiento del 4,02%; se prevé que el índice de producción industrial aumentó un 12,3%, mientras las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios al consumidor crecieron un 13,4%. Doce de las 34 localidades registraron un crecimiento del PIB regional de dos dígitos en los primeros nueve meses.



Para el cuarto trimestre y el conjunto de 2026, el Gobierno mantendrá su compromiso con el objetivo de crecimiento de dos dígitos y exigirá a los ministerios, sectores y localidades adoptar medidas decisivas y eficaces para cumplir sus planes anuales, afirmó el viceministro.



Entre las soluciones figuran una gestión flexible y una estrecha coordinación de las políticas monetaria, fiscal y otras medidas macroeconómicas para controlar la inflación, mantener la estabilidad macroeconómica y apoyar el crecimiento; garantizar la seguridad energética y prevenir la escasez de electricidad y combustible; perfeccionar las instituciones; acelerar el desembolso de la inversión pública; y fomentar el desarrollo científico-tecnológico y la innovación./.