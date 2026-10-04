IPC de Vietnam creció el 4,52% en los primeros nueve meses de 2026



Hanoi (VNA) – El índice de precios al consumidor (IPC) de Vietnam aumentó un 4,52% interanual en los primeros nueve meses de 2026, mientras que la inflación subyacente se incrementó un 4,26%, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), dependiente del Ministerio de Finanzas.



En una rueda de prensa celebrada en Hanoi el 3 de octubre, la directora de la ONE, Nguyen Thi Huong, informó que el IPC de septiembre aumentó un 0,62% respecto al mes anterior, principalmente debido al alza de los precios internos de los combustibles, en línea con la evolución de los precios mundiales de la energía, y al aumento de las tasas de matrícula en algunas universidades y escuelas privadas con motivo del nuevo curso académico.



El IPC de septiembre fue un 4, % superior al de diciembre de 2025 y aumentó un 5,08% interanual. En el tercer trimestre, el IPC medio registró un incremento interanual del 4,8%.



Según la ONE, el aumento del IPC en los primeros nueve meses se debió principalmente al alza de los precios de los combustibles y el gas, en consonancia con la evolución de los mercados mundiales, así como al incremento de los costos de la vivienda, la electricidad, el agua, los combustibles y los materiales de construcción.



El aumento de los costos de los insumos y una mayor demanda de los consumidores también elevaron los precios de los alimentos y los servicios de restauración, mientras que el incremento de los precios de los servicios educativos y sanitarios contribuyó al aumento general de la inflación.



El grupo de vivienda, electricidad, agua, combustibles y materiales de construcción aumentó un 6,68% interanual, contribuyendo en 1,52 puntos porcentuales al crecimiento del IPC general. Los precios del transporte repuntaron un 6,06%, aportando 0,6 puntos porcentuales, mientras que los precios de los combustibles subieron un 10,89%.



Los precios de los alimentos y los servicios de restauración aumentaron un 4,72%, contribuyendo en 1,69 puntos porcentuales al crecimiento del IPC. Los precios de la carne de cerdo crecieron un 4,46% debido a la limitada oferta durante las festividades y a los elevados costos de producción ganadera, mientras que los precios de la carne de ave subieron un 3,9%. Los precios de las comidas fuera del hogar se incrementaron en un 7,14% debido al incremento de los costos de los insumos y de los servicios.



Nguyen Thi Huong señaló que el Gobierno y el Primer Ministro han instruido a los ministerios, sectores y localidades a aplicar medidas coordinadas para estabilizar la macroeconomía, controlar la inflación y mantener los principales equilibrios económicos en un contexto de incertidumbre mundial y crecientes presiones inflacionarias.



La coordinación flexible de las políticas fiscal y monetaria, junto con las reformas administrativas y las medidas de apoyo a la producción y las empresas, especialmente las privadas y las pequeñas y medianas empresas, contribuyó a estabilizar el mercado y garantizar un suministro adecuado.



Sin embargo, señaló que los costos de los insumos, las fluctuaciones de los precios de la energía y los riesgos inflacionarios siguen siendo desafíos para la gestión económica.



Mientras tanto, los precios internos del oro continuaron evolucionando en consonancia con los precios internacionales. El índice de precios internos del oro aumentó, en promedio, un 42,6 % interanual en los primeros nueve meses. En contraste, el índice de precios del dólar estadounidense disminuyó un 1,07% respecto a diciembre de 2025, aunque registró un alza interanual medio del 1,01%.



La inflación subyacente aumentó un 0,11% intermensual y un 4,45% interanual en septiembre. Su crecimiento medio del 4,26% en los primeros nueve meses se mantuvo por debajo del IPC general, principalmente porque los precios de los combustibles, el gas, los alimentos frescos y los servicios sanitarios, que contribuyeron significativamente al aumento del IPC, no se incluyen en el cálculo de la inflación subyacente./.

VNA