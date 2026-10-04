Vietnam acelera el desarrollo de la energía solar en tejados

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Hanoi (VNA) – El desarrollo de la energía solar en tejados en Vietnam aún no ha alcanzado el objetivo previsto y avanza más lentamente que otras fuentes de generación de base, afirmó el viceministro de Industria y Comercio, Truong Thanh Hoai, durante una rueda de prensa ordinaria del Gobierno celebrada en Hanoi el 3 de octubre.

Señaló que la energía solar en tejados presenta varias ventajas, como un corto tiempo de construcción, un uso limitado de terrenos y menores pérdidas de transmisión. Por ello, el Gobierno ha promovido su desarrollo ante el rápido aumento de la demanda de electricidad, que se prevé crezca alrededor de un 10 % anual.

El Ministerio de Industria y Comercio ha propuesto medidas para impulsar la energía solar en tejados, entre ellas la Directiva No. 10/CT-TTg del Primer Ministro, emitida el 30 de marzo de 2026, sobre el fortalecimiento del ahorro de electricidad y el desarrollo de la energía solar en tejados.

Trabajadores de la compañía eléctrica de Dak Wil inspeccionan la seguridad del sistema de energía solar en el tejado de la empresa Thanh Can, en la comuna de Cu Jut, provincia de Lam Dong. (Foto: VNA)

En virtud de la directiva, se desarrollarán determinados proyectos y se fomentará la instalación de sistemas de almacenamiento mediante baterías, con el objetivo de elevar al 10 % la proporción de energía solar en tejados en zonas residenciales y de oficinas.

Según el Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN), la capacidad total instalada de energía solar en tejados en todo el país asciende actualmente a unos 11.000 MW.

El ministerio también ha instado a las localidades a adoptar medidas para promover la energía solar en tejados, incluidas políticas de apoyo a los hogares. Sin embargo, hasta el momento solo entre 10 y 20 localidades han puesto en marcha este tipo de políticas.

Hoai afirmó que el ministerio continuará orientando a las localidades en el diseño de políticas de apoyo adaptadas a sus condiciones presupuestarias, al tiempo que revisará las normativas pertinentes y actualizará las fuentes potenciales de generación eléctrica en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Eléctrico VIII revisado.

Subrayó que el desarrollo de proyectos de generación y redes eléctricas sigue siendo una prioridad clave, y que se espera que las autoridades locales asuman una mayor responsabilidad en las inversiones en proyectos de generación eléctrica.

El ministerio tiene como objetivo eliminar obstáculos, facilitar las inversiones y movilizar recursos para los proyectos eléctricos, señaló.

Junto con el desarrollo de las fuentes de generación y las redes eléctricas, el ahorro de electricidad también es fundamental para garantizar un suministro suficiente, especialmente porque el crecimiento económico podría elevar la demanda de electricidad en más de un 10%.

El funcionario afirmó que la aplicación coordinada de medidas, incluido el desarrollo de la energía solar en tejados y el ahorro de electricidad, contribuirá a satisfacer la creciente demanda de electricidad del país./.

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