Sector agropecuario, forestal y pesquero de Vietnam mantiene firme impulso

Hanoi (VNA) - El sector agropecuario, forestal y pesquero continuó registrando resultados positivos en el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2026, manteniendo su papel como uno de los pilares fundamentales de la economía, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), dependiente del Ministerio de Finanzas de Vietnam.



El sector creció un 4,21% interanual en el tercer trimestre, muy por encima del 3,6% registrado en el mismo período de 2024 y del 3,71% del tercer trimestre de 2025, informó Dau Ngoc Hung, jefe de la División de Estadísticas Agropecuarias, Forestales y Pesqueras de la ONE, durante una rueda de prensa celebrada en Hanoi el 3 de octubre para dar a conocer las estadísticas socioeconómicas correspondientes al tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2026.



En los primeros nueve meses, el sector se expandió un 4,02%, la tasa de crecimiento más alta para este período desde 2019, añadió.

La granja de gallinas de la familia de Can Van Lam, en la comuna de Kieu Phu, ciudad de Hanoi, suministra diariamente al mercado unos 13.000 huevos que cumplen las normas de seguridad e higiene alimentaria. (Foto: VNA)

Estos resultados reflejan un crecimiento relativamente generalizado, en el que la pesca y la acuicultura, la ganadería y los cultivos perennes se consolidaron como los principales motores. Estas actividades contribuyeron a que el sector continuara sustentando la economía, garantizando la seguridad alimentaria y contribuyendo a las exportaciones, señaló.



La producción pesquera registró un fuerte crecimiento, con un valor estimado que aumentó un 5,19% en el tercer trimestre y un 4,99% en los primeros nueve meses. Este resultado se debió principalmente al sólido crecimiento de la acuicultura, al mayor uso de alta tecnología y a la expansión de los modelos de cultivo intensivo, superintensivo y marino.



En los primeros nueve meses, la producción de camarón de aguas salobres alcanzó 940 800 toneladas, un aumento del 8,3%, mientras que la producción de tilapia y la acuicultura marina aumentaron un 10,2% y un 10,4%, respectivamente. La pesca y la acuicultura representaron alrededor del 28% del crecimiento total del sector en los primeros nueve meses.



La producción ganadera también mantuvo un sólido ritmo de crecimiento, a medida que aumentaron tanto el número de cabezas de ganado porcino y aves de corral como la producción, respaldados por la transición hacia una producción concentrada en granjas, una mayor vinculación de las cadenas de valor y el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad. El valor de la producción ganadera aumentó aproximadamente un 5,13% en el tercer trimestre y un 4,92% en los primeros nueve meses, contribuyendo en más de un 25% al crecimiento total del sector.



Los cultivos perennes también registraron buenos resultados, con una producción frutícola favorecida por la ampliación de las superficies dedicadas a cultivos de alto valor, la mejora de la productividad y la calidad, así como el desarrollo de códigos de zonas de producción para facilitar las ventas en el mercado interno y las exportaciones.



La provincia de Quang Tri aspira a aumentar la superficie de bosques certificados a 80.000 hectáreas para 2030, con el objetivo de convertirse en un centro de suministro de materias primas y procesamiento de madera plantada en la región Central. (Foto: VNA)



El valor de la producción de cultivos perennes aumentó aproximadamente un 4,49% en el tercer trimestre y un 4,91% en los primeros nueve meses, representando alrededor del 21% del crecimiento total del sector.



Mientras tanto, los cultivos anuales y la silvicultura continuaron constituyendo una base estable del sector. Aunque disminuyó la superficie dedicada al cultivo de arroz, el aumento del rendimiento y de la producción contribuyó a garantizar la seguridad alimentaria y satisfacer la demanda interna y de exportación. El incremento de la producción maderera también ayudó a garantizar el suministro de materias primas para las industrias de procesamiento y exportación.



Las exportaciones siguieron siendo un importante motor del crecimiento, con un valor de las exportaciones agropecuarias, forestales y pesqueras que alcanzó los 39,1 mil millones de dólares en los primeros nueve meses, un aumento interanual del 3,7%. La recuperación de la demanda de los consumidores nacionales también proporcionó un apoyo adicional a la producción.



Sin embargo, el sector continúa enfrentando desafíos, entre ellos la disminución de los precios de algunos productos agrícolas; los elevados costos de los insumos, como piensos, semillas, fertilizantes y productos fitosanitarios; y los persistentes riesgos de enfermedades. Las condiciones meteorológicas extremas, las tormentas, la sequía y la intrusión de agua salada también podrían afectar a la producción en los últimos meses del año.



Además, las crecientes exigencias de los mercados de exportación en materia de calidad, inocuidad alimentaria y trazabilidad están ejerciendo una presión adicional sobre los productores y las empresas.



Por ello, la ONE recomendó a las localidades mantener una producción estable, reforzar el control de enfermedades, reducir los costos de los insumos, desarrollar zonas de producción de materias primas certificadas, ampliar los vínculos dentro de las cadenas de valor y mejorar la calidad del procesamiento. Asimismo, deben seguir de cerca la evolución de los mercados y apoyar las ventas en el mercado interno y las exportaciones para mantener el positivo ritmo de crecimiento del sector./.