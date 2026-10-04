Presidente de la Cámara de Diputados checa visita a comunidad vietnamita en Praga

Praga, 4 oct (VNA) – El presidente de la Cámara de Diputados de la República Checa, Tomio Okamura, y una delegación visitaron el 3 de octubre el Centro Comercial Sapa en Praga, donde se reunieron con representantes de la comunidad vietnamita, empresarios y comerciantes para conocer de primera mano sus condiciones de vida, actividades comerciales y proceso de integración en la sociedad checa.



En el encuentro, Hoang Dinh Thang, presidente de la Unión de Asociaciones Vietnamitas en Europa y presidente del Consejo de Administración de Saparia JSC, señaló que, a lo largo de los 76 años de relaciones diplomáticas entre Vietnam y la República Checa, varias generaciones de vietnamitas han vivido, estudiado y trabajado en este país de Europa Central.



La comunidad ha trabajado arduamente, desarrollado actividades comerciales, respetado las leyes locales y participado activamente en la sociedad, afirmó, al tiempo que señaló que la República Checa se ha convertido en un segundo hogar para muchos vietnamitas.



La comunidad continuará promoviendo la solidaridad, cumpliendo las leyes locales y realizando contribuciones positivas a la sociedad checa, al tiempo que preservará la identidad cultural vietnamita y contribuirá a fortalecer la amistad tradicional entre los dos pueblos, afirmó.



El embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam, destacó el papel del Centro Comercial Sapa en la vida económica, cultural y comunitaria de los vietnamitas en Praga.



El presidente de la Cámara de Diputados de la República Checa, Tomio Okamura, y una delegación visitan el Centro Comercial Sapa en Praga. (Fuente: VNA)



Conocido a menudo como una “mini Hanoi”, el Centro Comercial Sapa no solo es un importante centro comercial, sino también un espacio donde se preservan la lengua, la gastronomía y las tradiciones vietnamitas. Asimismo, sirve de lugar para presentar la cultura vietnamita al pueblo checo y a visitantes internacionales, señaló.



El embajador valoró altamente la atención y el apoyo de la Asamblea y el Gobierno checos, incluido el presidente Tomio Okamura, a la comunidad vietnamita, lo que ha contribuido a crear condiciones favorables para su integración y sus aportes a la sociedad local.



Por su parte, Okamura elogió la integración y las contribuciones de la comunidad vietnamita a la sociedad checa, señalando que su laboriosidad, ética de trabajo, énfasis en la educación y sentido de responsabilidad hacia la familia le han permitido ganarse una buena reputación en el país.



También expresó su impresión por las generaciones jóvenes de vietnamitas, muchos de los cuales poseen la ciudadanía checa, hablan checo con fluidez y participan activamente en diversos ámbitos de la vida social.



El objetivo de la visita era conocer de primera mano las condiciones de vida, las actividades comerciales y las inquietudes de la comunidad, afirmó.



Posteriormente, la delegación visitó Tamda Group, una destacada empresa de capital vietnamita en la República Checa, y el supermercado Tamda Foods para conocer sus operaciones y la variedad de bienes y servicios que ofrece.



Okamura elogió el dinamismo, la laboriosidad y los resultados de estas empresas, afirmando que las compañías de propiedad vietnamita contribuyen a la economía checa y, al mismo tiempo, promueven los intercambios y el entendimiento mutuo entre la comunidad vietnamita y la población local.



La delegación también recorrió varios establecimientos comerciales del Centro Comercial Sapa y conoció las actividades de los comerciantes vietnamitas.



La visita brindó a los legisladores checos la oportunidad de conocer más de cerca la vida, las actividades empresariales y el proceso de integración de la comunidad vietnamita, así como de reconocer sus contribuciones a la economía y la sociedad checas.



Asimismo, contribuyó a fortalecer los vínculos entre la comunidad y la sociedad de acogida y, con ello, a reforzar la amistad tradicional entre Vietnam y la República Checa./.