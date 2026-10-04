Vietnam recibe 17,7 millones de visitantes internacionales en los primeros nueve meses

Hanoi, 4 oct (VNA) - Vietnam recibió más de 17,7 millones de visitantes internacionales en los primeros nueve meses de 2026, un aumento interanual del 14,5%, alcanzando casi el 71% de la meta fijada para todo el año, según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam.​

Solo en septiembre, el país recibió 1,77 millones de visitantes extranjeros, un 16,1% más que en el mismo mes del año pasado.

El transporte aéreo continuó siendo la principal vía de entrada, con el 83,2% del total de llegadas internacionales en los primeros nueve meses, seguido por el transporte terrestre, con un 15,4%, y el marítimo, con un 1,4%.​

China y Corea del Sur siguieron siendo los principales mercados emisores de Vietnam, con casi el 40% del total de llegadas. China encabezó la lista con 3,9 millones de visitantes, equivalentes al 22,4%, seguida de Corea del Sur, con 3 millones, o el 17,3%.​

Rusia ocupó el tercer lugar, con alrededor de 1,1 millones de llegadas, convirtiéndose en el mayor mercado emisor europeo de Vietnam. Le siguieron Taiwán (China), con 964.000 visitantes, y Estados Unidos, con 764.000.

Turistas internacionales visitan el lago Tinh Tam, en la Ciudadela Imperial de Hue. (Fuente: VNA)

​Otros mercados que se situaron entre los diez primeros fueron Camboya, con 688.000 llegadas; Japón, 674.000; Filipinas, 523.000; India, 505.000; y Australia, 485.000.​

Los mercados europeos registraron el mayor crecimiento, con un aumento interanual del 55%, mientras que las llegadas procedentes de Oceanía, América y África aumentaron un 21 %, un 20% y un 29,4%, respectivamente. El mercado asiático creció un 7,6%.​

Rusia registró un crecimiento especialmente destacado, con más de un millón de visitantes, un aumento del 160,6 %. Este mercado presenta una fuerte demanda de vacaciones de playa, estancias prolongadas y viajes para escapar del invierno, respaldada por la mejora de la conectividad aérea y el creciente desarrollo de la oferta de complejos turísticos de Vietnam.​

Otros mercados europeos también registraron un crecimiento sólido, como Francia, con un 13,6%; el Reino Unido, 9,7%; Alemania, 16,1%; Polonia, 49%; la República Checa, 26,6%; Bélgica, 9,5 %; Suecia, 23,6 %; y Suiza, 25,7 %.​

Asia siguió siendo la principal región emisora de Vietnam, con el 74,5% del total de llegadas internacionales. Sin embargo, el crecimiento fue relativamente modesto, ya que los principales mercados del noreste asiático registraron aumentos limitados o descensos. Las llegadas procedentes de China aumentaron un 1,5%, mientras que las de Corea del Sur disminuyeron un 5,5% y las de Taiwán (China) aumentaron un 4,1%.​

Mientras tanto, los mercados del Sudeste Asiático registraron un sólido crecimiento, encabezados por Filipinas, con un 55,2%; Camboya, 40,5%; Singapur, 29,8%; Indonesia, 25, %; Malasia, 18,1%; y Tailandia, 10,. India y Australia también registraron fuertes aumentos, del 33% y el 21%, respectivamente.​

El crecimiento del turismo de Vietnam se produjo en un contexto de continuos desafíos para los viajes internacionales, entre ellos las tensiones geopolíticas, la débil situación económica, los elevados costos del transporte y la energía, la creciente competencia entre destinos y los rápidos cambios en la demanda turística.​

En este contexto, el crecimiento de dos dígitos registrado por Vietnam en los primeros nueve meses refleja el creciente atractivo del destino, respaldado por la seguridad y estabilidad del país, la diversificación de los mercados, una amplia gama de productos turísticos, la mejora de la conectividad aérea y el aumento de la capacidad de prestación de servicios.​

La Administración Nacional de Turismo de Vietnam señaló que estos resultados indican que el sector avanza gradualmente hacia un crecimiento más profundo, orientado a la calidad y sostenible. El objetivo se centra cada vez más no solo en atraer a un mayor número de visitantes, sino también en prolongar su estancia, aumentar su gasto y mejorar la calidad y el valor añadido de las experiencias turísticas./.

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