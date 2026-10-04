Vietnam fomenta promoción turística para mejorar su competitividad

Hanoi (VNA) - En un contexto de intensa competencia en la industria turística mundial, la promoción y la difusión de la imagen turística de Vietnam están experimentando una profunda transformación: de iniciativas aisladas a una estrategia nacional profesional, coordinada y a largo plazo.

Con el objetivo de recibir entre 45 y 50 millones de turistas internacionales para 2030, la Resolución N.º 26-NQ/TW del Buró Político exige mejorar la eficacia de la promoción de la marca turística y mantener una presencia constante en los mercados prioritarios.

La Resolución N.º 26-NQ/TW establece la necesidad de reforzar la coordinación entre ministerios, sectores y localidades, así como potenciar el papel de las representaciones vietnamitas en el extranjero, los centros culturales en otros países y los embajadores del turismo.

Asimismo, Vietnam aprovecha los programas de diplomacia, las semanas culturales celebradas en el extranjero y estudia la creación de una red de oficinas de promoción turística en los mercados prioritarios.

Belleza de Tam Coc – Bich Dong, en el complejo paisajístico de Trang An, en la provincia norteña de Ninh Binh. (Fuente: VNA)

La coordinación unificada por parte del Estado de las campañas nacionales de promoción de destinos, junto con la participación de grandes empresas, contribuye a posicionar a Vietnam como un destino seguro, atractivo y de alta calidad, vinculando la promoción turística con la imagen nacional, el entorno de inversión y la identidad cultural.

Al analizar el posicionamiento de la marca, Tang Thong Nhan, máster y vicedecano de la Facultad de Gestión del Turismo, Restauración y Hostelería de la Universidad de Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que la coherencia de los mensajes de comunicación es un factor fundamental para que los turistas internacionales recuerden el destino y para evitar una promoción dispersa que genere confusión en su posicionamiento.

Según Tang Thong Nhan, las campañas de promoción deben ir acompañadas de un cambio de enfoque: pasar del crecimiento en el número de visitantes al aumento del valor generado y del gasto turístico. Vietnam cuenta con dos grandes fortalezas diferenciales: sus paisajes naturales únicos y su gastronomía diversa. En particular, la cocina tradicional tiene un gran potencial para acceder al segmento de alta gama (fine dining) y ofrecer experiencias de mayor valor.

Los comensales participaron en la preparación de Pho (sopa de fideos de arroz con lonjas de ternera) en un evento de promoción del pho y la cultura gastronómica vietnamita, celebrado en el restaurante Pho Saigon, en Viena (Austria), la noche del 8 de julio de 2026. (Fuente: VNA)

Como referencia internacional, la Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) puso en marcha la campaña llamada “Feel All the Feelings” junto con la cantante Lisa como una embajadora turística, que generó más de 448 millones de reacciones y un valor de relaciones públicas superior a unos 16,9 millones de dólares al convertir la comunicación en decisiones reales de viaje.

Al evaluar las oportunidades de Vietnam, Vu Nguyen Quan, director de Marketing de Klook Vietnam, señaló que el país cuenta con la ventaja de poder aprender de quienes se incorporaron antes al mercado, seleccionar modelos eficaces y evitar prácticas obsoletas.

Según Nguyen Quan, el entorno digital y los creadores de contenido (KOL y KOC) participan directamente en las decisiones de los viajeros; sin embargo, la base fundamental para fidelizarlos de manera sostenible sigue siendo contar con infraestructuras, servicios y recursos humanos sincrónicos./.