Hanoi promueve los valores culturales de Vietnam

Hanoi (VNA) - El Comité Popular de Hanoi lanzó hoy, en la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam, en la comuna de Doai Phuong, el programa de actividades en respuesta al "Día de la Cultura de Vietnam" en Hanoi 2026, bajo el lema "Thang Long Hanoi, mil años de civilización - Los múltiples colores de Vietnam".



Primera edición de esta iniciativa, el programa busca honrar la tradición cultural de la capital y promover la diversidad cultural de las etnias vietnamitas, así como elevar la conciencia pública y fomentar la participación de la población en la preservación, práctica, creación y disfrute de los valores culturales nacionales.



En el acto, la vicepresidenta del Comité Popular de Hanoi, Vu Thu Ha, destacó que la Resolución No. 80 del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita estableció el 24 de noviembre como Día de la Cultura de Vietnam, reflejando la atención del Partido y el Estado a la cultura y planteando la responsabilidad de incorporar sus valores a la vida cotidiana.



Según la funcionaria, la cultura no debe limitarse a los sitios patrimoniales, festivales y obras artísticas, sino también despertar el orgullo nacional, fortalecer la gran unidad nacional, promover un estilo de vida cultural y civilizado y crear condiciones para que la población participe directamente en la preservación, creación y disfrute de los valores culturales.



Vu Thu Ha pidió a los organismos, sectores, comunas y barrios de la ciudad definir claramente sus responsabilidades y organizar actividades apropiadas, movilizar y asignar recursos de manera eficaz y aprovechar las instituciones culturales y los espacios públicos al servicio de la población.



Asimismo, instó a intelectuales, artistas, artesanos y creadores a aportar su talento y dedicación, transmitir activamente el patrimonio y fomentar entre las nuevas generaciones el amor por la cultura nacional. También llamó a cada ciudadano y familia a participar en actividades culturales, proteger los sitios patrimoniales, preservar las buenas costumbres, mantener un comportamiento civilizado en los espacios públicos y promover la cultura de Vietnam y de Thang Long-Hanoi entre amigos nacionales e internacionales.



En representación de la comuna de Ba Vi, el vicepresidente de su Comité Popular, Nguyen Huu Thinh, señaló que el patrimonio sólo puede preservarse de forma sostenible cuando permanece vinculado a la vida comunitaria. Las autoridades deben gestionarlo y crear condiciones favorables, mientras que la población es el sujeto directo de su práctica, preservación y transmisión.



Ba Vi es una comuna montañosa de la capital donde conviven las comunidades Kinh, Muong y Dao, que conservan una rica diversidad cultural expresada en festivales tradicionales, costumbres, lenguas, vestimentas, cantos y danzas folclóricos, gongs, rituales y conocimientos populares.



En respuesta al llamamiento de la ciudad, Ba Vi intensificará la divulgación sobre el significado del Día de la Cultura de Vietnam; protegerá y promoverá los valores de los sitios patrimoniales y festivales; reforzará la transmisión a las nuevas generaciones de los valores culturales característicos de las comunidades Muong y Dao; y avanzará en la recopilación, conservación y digitalización de documentos sobre el patrimonio, vinculando su preservación con el desarrollo del turismo y los medios de vida de la población.



El lanzamiento abrió una serie de actividades en respuesta al "Día de la Cultura de Vietnam" en Hanoi, que se prolongarán hasta el 24 de noviembre de 2026.



Los días 3 y 4 de octubre, la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam acoge exposiciones, espectáculos, intercambios y experiencias culturales, además de espacios dedicados a la cultura de Thang Long-Hanoi y 20 puestos para exhibir y promover productos de aldeas y calles artesanales, productos OCOP y otros productos representativos de la capital. Residentes y visitantes podrán conocer y experimentar directamente estos valores culturales junto con artesanos, artistas y comunidades de las distintas etnias.



Como continuación del lanzamiento, el programa "Día de la Cultura de Vietnam en Hanoi" se celebrará del 21 al 24 de noviembre en el espacio peatonal alrededor del lago Hoan Kiem. El evento está concebido como una de las actividades culturales emblemáticas de la capital y ofrecerá un espacio para la conexión, el intercambio y la promoción de la cultura vietnamita.



En este marco, Hanoi firmará reglamentos de coordinación con 10 provincias y ciudades –Thai Nguyen, Tuyen Quang, Phu Tho, Son La, Gia Lai, Quang Ngai, Khanh Hoa, Dak Lak, Hue y Can Tho– para organizar actividades en la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam.



La firma busca reforzar los vínculos entre las localidades en la preservación y promoción de los valores culturales de las etnias vietnamitas, así como crear más espacios para que presenten sus características culturales a residentes y visitantes.



Las actividades contribuirán a reforzar el papel de Hanoi como uno de los principales centros culturales del país y avanzar hacia la construcción de una capital "Civilizada - Culta - Moderna"./.

VNA