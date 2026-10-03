Feria del Libro de Hanoi conecta el conocimiento y la tecnología

Hanoi (VNA) - La Feria del Libro de Hanoi 2026, bajo el lema “Los libros abren las puertas al conocimiento - La tecnología lidera el futuro”, permanecerá abierta hasta el 4 de octubre en la zona peatonal del lago Hoan Kiem, con motivo del 72.º aniversario del Día de la Liberación de la capital (10 de octubre) y el 74.º aniversario del Día Tradicional del Sector Editorial, de Impresión y de Distribución de Libros de Vietnam, que también se celebra el 10 de octubre.



El evento, de cuatro días de duración, busca promover las tradiciones históricas, culturales y revolucionarias de la ciudad y del país, así como fomentar el orgullo por Thang Long-Hanoi, ciudad de espíritu heroico y mil años de civilización.



Asimismo, pretende fomentar el hábito de la lectura y contribuir al desarrollo de una sociedad del aprendizaje y a la formación de ciudadanos cultos en Hanoi. La feria también vincula la cultura de la lectura con la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, en contribución al desarrollo de las industrias culturales de la capital.



La edición de este año reúne a 31 prestigiosas editoriales y distribuidoras nacionales, que presentan una amplia variedad de títulos destinados al aprendizaje, la investigación y el entretenimiento, junto con diversas promociones.



La feria cuenta con dos espacios dedicados a publicaciones especializadas. En el espacio “Patrimonio Cultural de Thang Long-Hanoi”, los visitantes pueden conocer las colecciones “Thang Long: Mil años de cultura” y “Templo de la Literatura - Academia Imperial”, así como materiales sobre la Academia Imperial –la primera institución nacional de educación superior de Vietnam–. También pueden experimentar con la caligrafía y realizar calcos de los grabados en las estelas de los doctores.



El espacio “Los libros abren las puertas al conocimiento - La tecnología lidera el futuro” presenta plataformas de lectura electrónica para tabletas, teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles, además de una colección sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, con publicaciones sobre inteligencia artificial, macrodatos, ciberseguridad, Industria 4.0 y otros campos tecnológicos emergentes.



Durante la ceremonia inaugural, Vu Thu Ha, vicepresidenta del Comité Popular municipal, destacó que la feria no sólo permite a los lectores descubrir buenas obras, sino que también fomenta el espíritu de aprendizaje y conecta los valores del pasado con el conocimiento del presente y las tecnologías del futuro, contribuyendo al desarrollo de los recursos humanos, la fortaleza cultural y las bases de conocimiento para un desarrollo sostenible.



La feria también sirve de puente entre las editoriales y el público, al tiempo que difunde el amor por los libros y los valores culturales de la capital, añadió.

Vu Thu Ha señaló que Hanoi considera que la cultura editorial y lectora contribuye al desarrollo de sus industrias culturales y promueve diversas actividades y campañas para fomentar la lectura, rendir homenaje a los libros e integrarla cada vez más en la vida cotidiana.



Como parte del programa, se celebran intercambios culturales, mesas redondas y presentaciones de nuevas publicaciones sobre la historia, la cultura, el estilo de vida y la gente de Hanoi.



Los expositores ofrecen además promociones y obsequios, desde títulos a precios atractivos y descuentos en colecciones hasta marcapáginas, pegatinas, bolígrafos, tarjetas, expositores de cartón y libros de regalo, según cada puesto y el valor de la compra./.