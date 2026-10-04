Máximo dirigente de Vietnam recibe cartas de credenciales de embajadores de diez países

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy en Hanoi a los embajadores de Palestina, Chequia, Dinamarca, Corea del Sur, Malasia, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Brasil y Francia, con motivo de la presentación de sus cartas credenciales y el inicio oficial de sus mandatos en Vietnam.



El dirigente dio la bienvenida a los embajadores y destacó su papel en la implementación efectiva de los acuerdos y compromisos bilaterales, contribuyendo a impulsar las relaciones entre Vietnam y sus respectivos países de manera más rápida y sustantiva.



Expresó su confianza en que cumplirán con éxito sus mandatos y afirmó que los ministerios, organismos y localidades vietnamitas están dispuestos a coordinarse y crear condiciones favorables para que desempeñen sus funciones.



A través de los embajadores, transmitió sus saludos y agradecimiento a los dirigentes de los respectivos países por su atención y sus esfuerzos para promover las relaciones con Vietnam. Les pidió proponer proyectos concretos, elaborar programas de acción claros y reforzar la coordinación con los organismos vietnamitas, a fin de generar beneficios tangibles para los pueblos, contribuir al desarrollo de cada país y promover la paz, la estabilidad, la cooperación y la prosperidad regional y mundial.



Informó sobre las orientaciones de desarrollo de Vietnam en la nueva etapa, destacando la necesidad de aprovechar las fortalezas y el potencial de cada país y de responder a sus respectivas necesidades de desarrollo.



Señaló que Vietnam está impulsando la renovación de su modelo de desarrollo, tomando la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como importantes motores, con el objetivo de alcanzar, entre otros, un crecimiento económico de dos dígitos.



En los primeros nueve meses de 2026, Vietnam registró un crecimiento económico cercano al 10%, señaló. En materia exterior, el país mantiene una política de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, y promueve la multilateralización y diversificación de sus relaciones, así como una integración internacional profunda, sustantiva y eficaz.



Los embajadores expresaron su impresión ante los logros y el desarrollo de Vietnam y confianza en que el país alcanzará sus objetivos. Se comprometieron a coordinarse estrechamente con los organismos vietnamitas para profundizar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en economía, inversión, ciencia y tecnología, educación, cultura e intercambios entre los pueblos.



En la recepción al embajador palestino Shadi Abu Zarqa, el mandatario anfitrión reafirmó la postura consecuente de Vietnam de apoyar la justa causa del pueblo palestino y expresó su deseo de que el diplomático contribuya a ampliar la tradicional amistad bilateral, especialmente en los intercambios entre los pueblos y la cooperación cultural y educativa.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al embajador noruego Stein Iversen. Foto: VNA

También transmitió sus saludos y una invitación a visitar Vietnam al presidente palestino, Mahmoud Abbas. El embajador agradeció el apoyo de Vietnam y se comprometió a promover una cooperación sustantiva y eficaz.



Con el embajador checo Lukáš Kaucký, el dirigente destacó la importancia que Vietnam concede a las relaciones de amistad tradicional con Chequia, uno de sus principales socios en Europa Central y Oriental y su primer socio estratégico en la región.



Propuso aplicar eficazmente los acuerdos de alto nivel, ampliar nuevos ámbitos de cooperación y elevar el comercio bilateral a cinco mil millones de dólares. También destacó el papel de Chequia como puerta de entrada de Vietnam a Europa Central y Oriental y de Vietnam como puente para la cooperación checa con la ASEAN.



El embajador se comprometió a contribuir al desarrollo sustantivo de la Asociación Estratégica bilateral y a la cooperación entre Vietnam, Chequia y la UE.



Al recibir a la embajadora danesa Lina Gandløse Hansen, el secretario general del Partido y presidente To Lam propuso fortalecer las relaciones políticas y la cooperación económica, comercial y de inversión, así como implementar eficazmente la Asociación Estratégica Verde y ampliar la cooperación en energía, asuntos marítimos, ciencia y tecnología, innovación y transformación verde y digital. También expresó su deseo de impulsar los intercambios entre los pueblos, incluidos los vuelos directos.



La embajadora afirmó que Dinamarca seguirá apoyando a Vietnam en la transición verde, las energías renovables, la infraestructura y los sistemas alimentarios sostenibles.



En la reunión con la embajadora surcoreana Lee Mi Yon, el dirigente anfitrión propuso mantener los intercambios de alto nivel, preparar las actividades conmemorativas del 35.º aniversario de las relaciones diplomáticas en 2027, aplicar los acuerdos de cooperación y fortalecer la colaboración en defensa, seguridad, economía, ciencia y tecnología.



Asimismo, instó a completar el objetivo de elevar el comercio bilateral a 100 mil millones de dólares en 2026 y avanzar hacia los 150 mil millones en 2030, además de apoyar a Vietnam en la organización de APEC 2027.



La embajadora reafirmó que Corea del Sur considera a Vietnam un socio clave en la ASEAN y desea ampliar la participación de sus empresas en proyectos importantes del país.



Con el embajador malasio Jamal Sharifuddin Bin Johan, el máximo dirigente vietnamita destacó el amplio potencial de cooperación bilateral y propuso intensificar los intercambios de delegaciones, acordar pronto el Programa de Acción 2026-2030 y ampliar la cooperación económica, de defensa, seguridad, energía, asuntos marítimos, ciencia, tecnología e innovación. Ambas partes continuarán coordinándose en la ASEAN y en los foros internacionales.



El embajador malasio se comprometió a trabajar para alcanzar el objetivo de 20 000 millones de dólares de comercio bilateral.



Con el embajador noruego Stein Iversen, el líder vietnamita valoró la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Vietnam-EFTA y propuso aprovechar nuevas oportunidades en comercio e inversión, impulsar la Asociación Estratégica Verde y fortalecer la cooperación marítima, energías renovables, transición verde, pesca, cambio climático y ciencia y tecnología.



Noruega manifestó su disposición a seguir apoyando la transición verde de Vietnam y ampliar sus inversiones.



Al recibir al embajador neerlandés Remco van Wijngaarden, el secretario general del Partido y presidente, To Lam, propuso consolidar la confianza política, estudiar vuelos directos y convertir a ambos países en modelos de economía marina y desarrollo sostenible.



También planteó establecer nuevos marcos de cooperación en ciencia y tecnología, transición energética verde, economía circular, semiconductores y microchips, además de fortalecer la formación de recursos humanos de alta calidad.



El embajador neerlandés afirmó que los Países Bajos priorizarán la cooperación en alta tecnología, semiconductores, microchips y economía marina sostenible.



Con el embajador belga Pieter Leenknegt, el dirigente anfitrión destacó el potencial de cooperación en energía, transporte marítimo y agricultura, y propuso reforzar la inversión, aprovechar el papel de ambos países como puertas de conexión entre la ASEAN y la UE y priorizar la ciencia, la tecnología y la innovación.



Bélgica afirmó que está dispuesta a apoyar a Vietnam en la cooperación energética y la implementación de los objetivos de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP).



En la recepción al embajador brasileño Marcelo Paz Saraiva Camara, el secretario general del Partido y presidente To Lam, destacó los avances de la Asociación Estratégica, establecida en 2024, y propuso aplicar el Plan de Acción 2025-2030, intensificar el diálogo político y los intercambios de delegaciones, facilitar el comercio y la inversión e impulsar las negociaciones del Acuerdo de Comercio Preferencial Vietnam-MERCOSUR, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 15 000 millones de dólares anuales.



Por su parte, embajador brasileño reafirmó su voluntad de ampliar la cooperación bilateral en todos los ámbitos.



Con el embajador francés Didier Le Bret, el líder vietnamita destacó la necesidad de aplicar eficazmente los acuerdos alcanzados durante su reciente visita de Estado a Francia, fortalecer los contactos de alto nivel e impulsar proyectos económicos, especialmente en los sectores aeroespacial y de energía nuclear.



También propuso ampliar la cooperación en educación, patrimonio, cultura e intercambios entre los pueblos, así como coordinar la organización de la Semana del Teatro Vietnamita en Francia en octubre.



El embajador reafirmó el compromiso de Francia de impulsar la cooperación científica y tecnológica y la transferencia de tecnología./.



