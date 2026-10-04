Foro de Economía Marina conecta recursos y promueve cooperación

Khanh Hoa (VNA) – La Universidad de Nha Trang inauguró el Foro de Economía Marina (MEF), con el objetivo de buscar medidas para desarrollar la economía marina de Vietnam bajo un enfoque ecológico, sostenible y de alto valor añadido.



Efectuado la víspera, se trata de una plataforma permanente que conecta a organismos de gestión, autoridades locales, empresas, asociaciones, institutos de investigación, universidades, expertos y socios nacionales e internacionales para promover la formación, la consultoría, la transferencia de conocimientos y la cooperación científico-tecnológica.



El MEF reúne a una amplia red que incluye al Departamento de Pesca y al Departamento de Vigilancia Pesquera (dependientes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), a los Comités Populares de las provincias de Khanh Hoa, Dak Lak y Lam Dong, a importantes institutos de investigación y universidades, así como a empresas y asociaciones profesionales. Se espera que esta red refuerce la cooperación público-privada y fomente la sostenibilidad ecológica de las cadenas de valor.



Sus seis áreas estratégicas de cooperación abarcan: acuicultura marina de alta tecnología y procesamiento de productos acuáticos; explotación pesquera, acuicultura y protección de recursos; logística, servicios portuarios, construcción naval e ingeniería marina; turismo marino sostenible y medios de vida costeros; medio ambiente marino, economía circular y biotecnología marina; y energías renovables en alta mar, transformación digital, innovación y desarrollo de recursos humanos para el sector marino.



Para el periodo 2026-2030, el MEF ha establecido objetivos específicos para medir su eficacia operativa, centrándose no sólo en ampliar su membresía, sino también en construir una red de colaboración activa, desarrollar productos basados en el conocimiento, abordar desafíos prácticos y promover programas y proyectos viables.



Durante la ceremonia de inauguración, Quach Hoai Nam, rector de la Universidad de Nha Trang, afirmó que el desarrollo de la economía marina es una cuestión estratégica estrechamente vinculada al crecimiento económico, la ciencia y la tecnología, la protección del medio ambiente, los recursos humanos, la defensa y seguridad nacionales, y la posición del país en el ámbito internacional.



Señaló que el MEF surgió con la iniciativa de establecer un mecanismo de cooperación abierto, flexible y continuo, que aglutine conocimientos, datos, tecnología, formación y recursos para desarrollar programas, tareas y productos concretos.



El MEF desempeñará tres funciones principales: coordinar la cooperación; ofrecer asesoramiento sobre políticas y compartir conocimientos, datos y recomendaciones científicas; y vincular las necesidades prácticas con las capacidades de formación, investigación, consultoría, innovación y transferencia tecnológica de la Universidad de Nha Trang y sus socios.



Asimismo, el 3 de octubre, en la primera reunión del Comité Directivo del MEF se debatieron medidas para poner en marcha el foro. Su estructura organizativa comprende un Comité Directivo, una Secretaría, un Consejo de Expertos, grupos de trabajo temáticos o por tareas, y puntos focales de los organismos y asociados participantes./.





VNA