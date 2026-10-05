Vietnam refuerza su impulso industrial con crecimiento del 12,3%

Hanoi (VNA) - La producción industrial de Vietnam creció un 12,3% interanual de enero a septiembre de 2026, el mayor aumento registrado para un período de nueve meses desde 2019.

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Según la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, solo en el tercer trimestre de 2026, el Índice de Producción Industrial (IIP) aumentó un 14,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

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En el acumulado de nueve meses, las cuatro industrias de nivel I crecieron positivamente. En particular, la industria de manufactura y procesamiento reportó un alza del 12,9%, contribuyendo con 10 puntos porcentuales al crecimiento general del IIP. Le siguieron la producción y distribución de electricidad, con un aumento del 10,6%; la minería, con un 8%; y el suministro de agua, la gestión y el tratamiento de residuos y aguas residuales, con un 9,3%.

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Phi Thi Huong Nga, jefa del Departamento de Estadística de Industria y Construcción de la Oficina Nacional de Estadísticas, destacó que uno de los aspectos más relevantes de la producción industrial en los nueve primeros meses fue la expansión del crecimiento tanto en el conjunto del espacio económico como entre los distintos grupos industriales, sin depender de forma concentrada del sector de inversión extranjera directa (IED).

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Las 34 provincias y ciudades registraron un crecimiento positivo del IIP. Además de grandes centros de IED como Thai Nguyen, con un aumento del 23,2%; Bac Ninh, del 20,2%; y Hai Phong, del 15,2%, numerosas localidades con fortalezas en la industria nacional, la infraestructura energética y la producción de materiales también alcanzaron incrementos elevados. Destacaron Ha Tinh, con un 40,2%; Ninh Binh, con un 25%; Nghe An y Phu Tho, ambas con un 21,5%; y Quang Ninh, con un 18,6%.

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Por ramas industriales de nivel II, la fabricación de productos electrónicos y ordenadores aumentó un 15,2%, consolidándose como uno de los principales motores tecnológicos del crecimiento.

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Al mismo tiempo, las industrias nacionales vinculadas a la fabricación de materiales y la mecánica registraron avances significativos, impulsadas por la aceleración de la ejecución de proyectos de inversión pública y privada. La fabricación de metales creció un 25,5%; la de vehículos de motor, un 15,3%; y la de productos minerales no metálicos, un 12,2%.

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Las industrias orientadas al consumo interno también mantuvieron un ritmo de crecimiento significativo. La producción de bebidas aumentó un 17,4%, mientras que el procesamiento de alimentos creció un 12,5%.

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La mejora de la calidad del crecimiento también se refleja en la estructura de los productos industriales. La producción de bienes de capital aumentó un 15,4%, muy por encima del 11,5% registrado por los bienes destinados al consumo, lo que evidencia que los flujos de inversión están contribuyendo a ampliar la capacidad productiva y sentar las bases para un crecimiento a largo plazo.

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Varios productos industriales clave registraron además aumentos de dos dígitos. La producción de tabletas creció un 36,5%; la de motocicletas, un 28,1%; la de ordenadores portátiles, un 26,2%; la de automóviles, un 24,8%; y la de acero laminado, un 22,4%.

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No obstante, la recuperación continúa mostrando diferencias entre sectores. Mientras las industrias de alta tecnología y fabricación de materiales avanzaron a un ritmo elevado, la producción de confecciones textiles creció solo un 7,8% y la fabricación de calzado, un 3,4%, debido a los elevados costos del transporte marítimo y a las nuevas barreras comerciales.

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Frente al crecimiento del 9% registrado en el mismo período de 2025, el IIP aumentó un 12,3% en los primeros nueve meses de 2026, confirmando el sólido impulso de la producción industrial y su creciente contribución al crecimiento económico de Vietnam./.