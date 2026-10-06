WIPO: El enfoque de Vietnam en innovación inspira al mundo

Ginebra (VNA) - Vietnam no solo ha logrado una posición destacada, sino que también se encuentra entre los países líderes en convertir el Índice Global de Innovación (GII) en una herramienta para apoyar la formulación de políticas.



Así lo enfatizó Sacha Wunsh-Vincent, jefe de la División de Economía y Estadística y uno de los editores del informe GII de la la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), durante una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Suiza.



Cada destaca que el informe publicado recientemente la WIPO sitúa a Vietnam en el puesto 43 entre 139 países y economías.



Según el experto, para transformar los avances científicos en empresas y productos comerciales, los países necesitan tres elementos: un sólido sistema de investigación, fuentes de financiación a largo plazo y una comunidad empresarial dinámica que conceda importancia a la inversión en investigación y desarrollo (I+D).



Consideró que el GII ya no es solo un ranking, sino que se ha convertido en una herramienta de diagnóstico de políticas utilizada por alrededor del 70% de los Estados miembros de la WIPO. Vietnam ha recibido un reconocimiento especial por parte de la organización en los tres aspectos relacionados con el aprovechamiento eficaz del GII.



En primer lugar, Vietnam mantiene una estrecha coordinación con la WIPO para analizar cada año sus fortalezas, debilidades y tendencias en materia de innovación. En segundo lugar, moviliza recursos desde el nivel central hasta el local mediante un grupo de trabajo especializado en el GII y se ha fijado el objetivo de elevar el gasto en I+D al 2% del Producto Interno Bruto (PIB). En tercer lugar, Vietnam realiza un seguimiento continuo de los resultados de innovación y ha impulsado la elaboración del Índice Provincial de Innovación (PII).



Wunsh-Vincent destacó que el enfoque de Vietnam, que combina la implementación del GII tanto a nivel central como local, constituye una experiencia de referencia para muchos países. En particular, la iniciativa PII ha inspirado a otros Estados miembros de la WIPO a desarrollar modelos similares, contribuyendo a fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación a nivel local.



De cara a la cooperación futura, la WIPO reafirmó su compromiso de seguir apoyando a Vietnam en el aprovechamiento eficaz del sistema de propiedad intelectual, no solo en materia de patentes, sino también de marcas y diseños industriales. El objetivo es ayudar a las empresas a aumentar su valor y mejorar su posición en las cadenas mundiales de suministro.



Ambas partes también intensificarán la cooperación en la transferencia de tecnología de institutos de investigación y universidades a las empresas, así como en el desarrollo de mecanismos de financiación basados en activos de propiedad intelectual, como el uso de patentes como garantía. Estas medidas contribuirán a crear una base sólida para la innovación y el crecimiento de Vietnam./.

VNA