Vietnam y Canadá abren nuevas perspectivas de cooperación científica

Ottawa (VNA) – La elevación de las relaciones entre Vietnam y Canadá al nivel de asociación estratégica abre nuevas perspectivas de cooperación en ciencia, tecnología e innovación, con varios ámbitos que podrían pasar rápidamente del potencial a programas y proyectos concretos.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) tras un encuentro con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, el profesor asociado Vu Viet Hung, presidente de la Asociación de Científicos y Expertos Vietnamitas en Canadá (CVSEA, por sus siglas en inglés), destacó la importancia que los dirigentes vietnamitas conceden al potencial intelectual de la comunidad vietnamita en el extranjero.



En este sentido, la CVSEA está llamada a convertirse en una red más sólida de conexión, desempeñando el papel de “embajadora científica y tecnológica” de Vietnam en Canadá y, al mismo tiempo, acompañando a los jóvenes vietnamitas para garantizar una cantera sostenible de profesionales.



Según Vu Viet Hung, la asociación estratégica entre Vietnam y Canadá ofrece un marco favorable para esta cooperación. La ciencia y la tecnología constituyen uno de sus pilares y también pueden contribuir al desarrollo de sectores como la energía, el transporte, el comercio, la inversión, la cultura y la educación.



En cuanto a la cooperación concreta, Vu Viet Hung identificó tres grupos de ámbitos prioritarios.



El primero abarca la energía, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Las ventajas de Canadá en el sector energético, combinadas con las necesidades de Vietnam en materia de seguridad energética, crean condiciones favorables para la cooperación en el desarrollo y la transferencia de tecnologías relacionadas con el gas natural licuado (GNL), el hidrógeno y los minerales críticos.



El segundo grupo comprende las tecnologías digitales, la inteligencia artificial (IA) y la innovación. La experiencia de Canadá en investigación de vanguardia, combinada con los recursos humanos, el mercado y la capacidad de Vietnam para aplicar rápidamente nuevas tecnologías, podría contribuir a resolver problemas de alcance nacional y ayudar a las pequeñas y medianas empresas a modernizar su producción.



El tercero se refiere a las tecnologías de doble uso relacionadas con la defensa y la seguridad en el ámbito aeroespacial. Las áreas de cooperación incluyen la seguridad del espacio aéreo, las comunicaciones en zonas marítimas e insulares, las tecnologías de fabricación de aeronaves, los satélites de órbita baja y los modelos de simulación para la formación de pilotos.



El profesor Vu Viet Hung consideró que la implementación por parte de Canadá de su Estrategia para el Indo-Pacífico y el nuevo marco de asociación estratégica crean una base favorable.



Para materializar los compromisos, propuso que Vietnam adopte un enfoque más proactivo en materia de mecanismos financieros, facilite la participación de las empresas para promover la comercialización de tecnologías y aplique con flexibilidad un enfoque basado en “plantear problemas y buscar soluciones” a partir de las necesidades reales. Estas medidas podrían contribuir a transformar gradualmente el potencial científico y tecnológico en programas y proyectos concretos./.

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