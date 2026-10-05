Iniciativas científicas elevan el valor de los productos agrícolas vietnamitas

Hanoi (VNA) – Las innovaciones científicas y técnicas desarrolladas por agricultores y científicos vietnamitas están contribuyendo a mejorar la calidad y el valor de los productos agrícolas, al tiempo que abren nuevas oportunidades de mercado para las exportaciones del país.



En 2026, el Comité Central de la Unión de Agricultores de Vietnam (VFU) reconoció a 42 “Científicos para los Agricultores” y otorgó 24 premios a las “Innovaciones técnicas de los agricultores” por iniciativas surgidas de las necesidades prácticas de la producción. Los trabajos reconocidos demuestran el creciente papel de la ciencia y la tecnología en la mejora de la eficiencia productiva, el aumento del valor de los productos agrícolas y el acceso de los agricultores a nuevos mercados.



Mayor valor para la miel vietnamita



La miel es un producto agrícola de alto valor producido en numerosas localidades y estrechamente vinculado a la apicultura y a los medios de vida de los agricultores. A medida que aumenta la producción, los productores también mejoran las técnicas de cría de abejas, recolección, purificación y procesamiento para elevar la calidad, diversificar los productos e incrementar el valor de las materias primas locales.



Nguyen Manh Hung, de la zona de Tinh Gia, provincia de Thanh Hoa, investigó y desarrolló por iniciativa propia la máquina purificadora de miel NH-10/70, después de observar que la miel recolectada manualmente solía contener impurezas, generar espuma con facilidad y cambiar de color durante el almacenamiento, lo que afectaba a su comercialización.



Tras años de investigación, pruebas y mejoras, la máquina quedó terminada y lista para su producción en 2021. Diseñada para la producción a escala familiar, es fácil de manejar y transportar y funciona con la electricidad doméstica convencional.



El equipo ha contribuido a mejorar la pureza, la capacidad de conservación y la calidad de la miel. Mientras que anteriormente la miel se vendía a unos 100.000 dong (3,85 dólares) por litro, la miel purificada puede alcanzar un precio 2-2,5 veces superior. El producto también ha completado el proceso de certificación conforme a los estándares del programa Cada Comuna, Un Producto (OCOP), lo que facilita su acceso al mercado.



La invención de Manh Hung obtuvo el segundo premio en el concurso provincial de innovación técnica de 2023 y el primer premio en el Concurso de Innovaciones Técnicas de los Agricultores 2026, organizado por el Comité Central de la VFU.



Tras 25 años dedicados a la apicultura en la comuna de Dau Giay, ciudad de Dong Nai, Le Loc Quan ha desarrollado nuevas formas de aumentar el valor de la miel vietnamita. Estableció la empresa familiar de producción de miel Quan Phat, con unos 1.000 metros cuadrados de instalaciones de procesamiento y 2.000 metros cuadrados de apiarios, creando empleos para trabajadores locales y apoyando a los apicultores mediante asesoramiento técnico y la compra de sus productos.



A partir del estudio de modelos europeos de producción de miel, Loc Quan modernizó sus equipos de procesamiento a finales de 2023 y diversificó sus productos, pasando de la miel en panal a la miel refinada, la miel centrifugada, el vino de miel y la miel coloreada.



Los productos de miel en panal y miel centrifugada de Le Loc Quan han recibido la certificación OCOP de tres estrellas y se exportan al mercado surcoreano. (Foto: VNA)



También investigó la producción de miel refinada en polvo y dirigió un proyecto para mejorar los cuadros y las colmenas de varios niveles destinados a la producción de miel en panal de cera natural, que obtuvo la certificación OCOP de tres estrellas.



En octubre de 2026, Quan fue reconocido como “Científico para los Agricultores” por el Comité Central de la VFU, en reconocimiento a sus iniciativas de investigación y producción.



Ampliación de las iniciativas científicas de los agricultores



En los campos de las zonas altas de la aldea de An Tien, comuna de Bao Thang, provincia de Lao Cai, donde el agua suele escasear, Dang Thi Kim Oanh tomó la decisión de sustituir el cultivo de arroz por el de kumquat ecológico. Sin utilizar pesticidas ni herbicidas, se centró en mejorar el suelo y controlar el crecimiento de las plantas. Los árboles de kumquat se adaptaron bien al clima y al suelo y produjeron abundantes frutos que los comerciantes compraban directamente en la explotación.



Para reducir la dependencia de la venta de fruta fresca y las fluctuaciones del mercado, Oanh trabajó con su familia y organismos técnicos para desarrollar tres productos procesados: jarabe de kumquat con jengibre y miel, kumquat confitado con jengibre y miel, y salsa para mojar de kumquat, hierba limón y chile.



Su solución, “Procesamiento profundo de kumquats VietGAP para convertirlos en productos OCOP, aumentar el valor añadido, reducir las pérdidas poscosecha y desarrollar una cadena de valor sostenible", recibió recientemente un premio de estímulo en la categoría de "Innovaciones técnicas de los agricultores”.



El modelo también ha creado nuevas oportunidades de sustento, ya que algunos hogares locales han reconvertido tierras agrícolas de bajo rendimiento para cultivar kumquat. Las autoridades locales han orientado la ampliación del modelo y el desarrollo de vínculos entre los productores y las empresas de procesamiento.



Según Bui Thi Thom, vicepresidenta del Comité Central de la VFU, los premios de la organización tienen como objetivo reconocer a científicos, intelectuales y agricultores cuyas investigaciones, invenciones y soluciones técnicas se hayan aplicado eficazmente.



El programa contribuye a alentar a los agricultores a adoptar nuevos métodos de producción, aplicar la ciencia, la tecnología y la transformación digital, así como desarrollar modelos de producción ecológica y circular y productos de mayor valor, afirmó./.